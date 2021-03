Ab Klasse sieben: Schüler sollen nun doch daheim bleiben

Der Ranzen kann wieder ausgepackt werden: Im Kreis Marburg-Biedenkopf werden vorerst keine weiteren Öffnungen der Schulen kommen. Archivfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Inzidenzwert steigt in Marburg-Biedenkopf weiter an. Er betrug am Donnerstag 117,6 (+10,5). Deshalb haben Landkreis und Staatliches Schulamt auch den ab Montag, 22. März, geplanten Wechselunterricht für die Schüler ab Klasse 7 abgesagt.

Bis zum Start der Osterferien Ende März bleiben die Schulen wie bisher geöffnet. Das haben der Kreis und die Universitätsstadt Marburg als Schulträger in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Marburg-Biedenkopf und auf dringenden Rat des Gesundheitsamtes beschlossen. "Die Entscheidung wird bewusst zum jetzigen Zeitpunkt getroffen und bekannt gegeben, um den Schulen, den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern ein hohes Maß an Planungssicherheit zu ermöglichen", ließ der Kreis in einer Mitteilung verlauten. Derzeit gibt es dort 18 aktive Fälle im Schulkontext, davon 16 betroffene Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte.

Am Donnerstag wurden im Kreis 76 neue Corona-Fälle registriert, es gibt 485 aktive Fälle (+36). 24 Betroffene wurden stationär im Krankenhaus behandelt (+3). Davon benötigten sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-2). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 234. Die Zahl der Genesenen ist um 40 auf 6647 gestiegen. Der Inzidenzwert stieg auf 117,6 auf (+10,5).

Bei den Erstimpfungen hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf, bezogen auf die Kreisbevölkerung, eine Impfquote von 8,69 Prozent erreicht. Der Kreis liegt damit über dem Bundesschnitt von 8,2 Prozent.