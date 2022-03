Ab Samstag fallen die Masken - Meinungen aus Mittelhessen

Ab dem 2. April fällt in Hessen vielerorts die Maskenpflicht. Symbolfoto: Canva

MITTELHESSEN - Recht bald nach Beginn der Corona-Krise gehörte der Griff zur Maske beim Verlassen der Wohnung ebenso zum Alltag wie der Blick in halb verdeckte Gesichter. Durch das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz sind jedoch ab dem 2. April viele eingeübte Verhaltensweisen nicht mehr verpflichtend. Es gelten nur noch wenige sogenannte Corona-Basisschutzmaßnahmen . Dazu zählt etwa die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Der Einkauf im Supermarkt kann hingegen künftig ohne Maske erfolgen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Hessen jüngst aufgefordert, verantwortungsvoll mit dem Wegfall der Corona-Regeln umzugehen. Er mahnt: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei."





HIER GILT IN HESSEN AB 2. APRIL NOCH MASKENPFLICHT Maskenpflicht (damit sind medizinische Masken, also sowohl FFP2 als auch OP-Masken gemeint) gilt künftig nur noch in Alten- und Pflegeheimen, bei Pflege- und Rettungsdiensten, in Arztpraxen und Krankenhäusern (nicht für stationäre Patienten), in Sammelunterkünften beispielsweise für Obdachlose oder Flüchtlinge sowie in Bussen und Bahnen (ÖPNV und Fernverkehr). Die 3G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) wurde sowohl für den Nah- als auch den Fernverkehr bereits vor rund einer Woche aufgehoben. Ebenfalls Regelungen wie die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz oder Kapazitätsbeschränkungen für Großveranstaltungen. (nle)

Und wie gehen die Mittelhessen mit der neuen Freiheit um? Wir wollten von unseren Nutzern in den Sozialen Netzwerken wissen: Tragen Sie weiterhin Maske?

Schnell wurde deutlich: Die Mitteilungsbereitschaft bei diesem Thema ist weit überdurchschnittlich. Auf Facebook zählten wir auf unserer Hautptseite mittelhessen.de nach 20 Stunden fast 500 Kommentare. Nur wenige Nutzer beschränken sich in ihrer Antwort auf ein einfaches "Ja" oder "Nein". Meist wird ein Argument für die eigene Meinung mitgeliefert.

So schreibt Maskenbefürworter Jörg Haus etwa auf der Facebookseite von mittelhessen.de: "Das letzte Mal, als meine Warn-App auf Rot sprang, war ich an dem fraglichen Tag nur im Supermarkt lange unter vielen Menschen. Deshalb werde ich sie dort weiter tragen." Weiter Maske tragen will auch Thorsten Koch, wie er auf der Facebookseite des Hinterländer Anzeigers verdeutlicht: "Ich finde es fast befremdlich, wenn das jetzt weg fällt. Ich bin bisher ohne Infektion durchgekommen und bin jetzt nicht wild darauf, mir eine durch Leichtsinnigkeit einzufangen." Dass dieses Argument quasi gegenteilig geführt werden kann, zeigt Ina Seibel auf der Facebookseite des Herborner Tageblatts/Dill-Zeitung. Sie schreibt: "Das Masketragen stärkt nicht gerade unser Immunsystem [...] Es gibt nämlich noch ganz viele andere Krankheiten..."

Während sich die Zahl der Maskenbefürworter und -gegner auf unseren Social-Media-Auftritten gemessen an den Kommentaren in etwa die Waage hält, sind diejenigen Facebook-Nutzer, die sich über das Ende der Maskenpflicht freuen, beim Herborner Tageblatt klar in der Überzahl. "Ab in den Müll! Reicht langsam", schreibt dort Jurij Ermisch. Und Dirk Kerstein witzelt: "Wir tragen die Maske weiterhin. Unter der Schuhsohle um unseren schönen Boden in der Halle zu schonen."

Beim Blick auf die Kommentare im Allgemeinen wird deutlich: Maskengegner vertreten ihre Ansicht in der Regel mit deutlich mehr Vehemenz als Befürworter. Wird sie freiwillig Maske tragen? Darauf entgegnet Anke Wolf beim Herborner Tageblatt: "Bestimmt nicht. Hatten die Rotzdinger lange genug im Gesicht". Und an selber Stelle schreibt Xenia Simone Bongart: "Nein auf keinen Fall, die werden verbrannt".

Häufiger findet man in den Kommentaren von Maskengegnern auch Spott gegenüber der anderen Position. Beim Hinterländer Anzeiger schreibt Andreas Gutermuth an seinen Vorredner gewandt, der weiter Maske tragen will: "Einfach selbständig weitermachen. Selbstisolation, Maske, Selbsttest und ganz wichtig: Angst. Ohne Angst bei jedem Atemzug geht gar nichts." Toleranz auf Seiten der Maskengegner ist selten, aber vorhanden. Julian.b.i gehört mit seiner Aussage auf Instagram zu den wenigen Ausnahmen: "Ich werde die Maske definitiv nicht mehr tragen habe aber auch überhaupt nix gegen Menschen die trotzdem Maske tragen möchten sollte jeder für sich selber entscheiden."

Bei einer Abstimmung, die wir seit rund einer Woche VRM-weit in unterschiedlichen Artikel auf unseren Websites eingeklinkt haben, befinden sich die Maskenbefürworter auch über den 2. April hinaus klar in der Mehrheit.

Auf die Frage: "Werden Sie auch nach dem Ende der Maskenpflicht noch Maske trage?" hatten bis Mittwochvormittag fast 3000 Nutzer ihre Stimme abgegeben. 60 Prozent antworteten: "Ja, damit fühle ich mich sicherer", während 34 Prozent die Aussage wählten: "Nein, auf keinen Fall". Sechs Prozent wollten sich zwischen diesen Positionen nicht festlegen.