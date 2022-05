Abschied vom Rettungsdienst

Jetzt teilen:

GLADENBACH/RAUSCHENBERG - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat die langjährigen ehrenamtlichen Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) Markus Tolde aus Gladenbach und Bertwin Spiller aus Rauschenberg verabschiedet. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) überreichte den beiden die Abberufungsurkunden im Landratsamt in Cappel.

Der Kreis hatte Spiller im Jahr 1995 zum OLRD berufen. Er gehört daher zu der Gruppe der ersten OLRD, die es im Kreis gab. Außerdem ist er der Letzte aus dieser Gruppe, der verabschiedet wurde. Tolde hat den Kreis seit 2006 als OLRD unterstützt.

"In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, sich so lange ehrenamtlich zu engagieren. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit zwei so zuverlässigen und engagierten Partnern über viele Jahre, sogar Jahrzehnte, zusammenarbeiten konnten. Umso trauriger ist es, dass wir sie verabschieden müssen", sagte Zachow. Der Kreisbrandinspektor und Leiter der Gefahrenabwehr des Landkreises, Lars Schäfer, betonte den besonderen Einsatz: "Beide haben ihre privaten und familiären Bedürfnisse für das Ehrenamt zurückgestellt."

Bei Katastrophen oder größeren Unglücken beurteilen die OLRD die Lage aus taktisch-organisatorischer Sicht. Sie stellen fest, welcher Schaden vorliegt, ob die Einsatzkräfte ausreichen und was an medizinischer Ausrüstung benötigt wird. Außerdem leiten die OLRD den Einsatz der unterstellten Kräfte. In Marburg-Biedenkopf gibt es derzeit elf Leitende Notärzte und elf ehrenamtliche OLRD.