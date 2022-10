Älteren Menschen eine Stimme geben

Der Seniorenrat für den Landkreis erarbeitet und beschließt seine Ziele für die laufende Wahlperiode. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Kreisseniorenrat (KSR) Marburg-Biedenkopf hat seine Ziele für die laufende Wahlperiode beschlossen. Dafür kamen die Mitglieder zu einem Workshop unter der Leitung von Coach Bertram Kasper zusammen. Der KSR hat zudem Arbeitskreise mit unterschiedlichen Themenfeldern eingerichtet.

Ziel des Kreisseniorenrats sei unter anderem ein aktiver kommunalpolitischen Dialog zwischen den Senioren, den politischen Gremien des Landkreises und den Einrichtungen der Altenhilfe, erläutert der Kreis in einer Pressemitteilung. Senioren sollten ihre besonderen Interessen und Bedürfnisse einbringen. Der Kreisseniorenrat verstehe sich dabei als Sprachrohr.

Um die gesetzten Ziele für die nächsten drei Jahre zu erfüllen, wurden vier Arbeitskreise gegründet: "Gemeinschaftliches Wohnen", "Barrierefreiheit", "Vernetzung mit Einrichtungen" sowie "Die vierte Lebensphase". Die Sitzung der Arbeitskreise seien offen für alle und würden öffentlich bekannt gegeben.

Beim Workshop mit Bertram Kasper ging es um hochaltrige Menschen in der "vierten Lebensphase". Sie werden laut Kasper in der Gesellschaft oft kaum berücksichtigt. Deshalb sei es wichtig, dass sie von den Pionieren des Älterwerdens, zu denen auch Mitglieder des Kreisseniorenrates überwiegend zählten, Unterstützung bekämen. Kasper hat unter anderem den Podcast "Gelassen älter werden" ins Leben gerufen. In diesem hat er regelmäßig Menschen mit Beiträgen zum Thema Älterwerden zu Gast. Antwort auf Fragen und weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates Manuela Jähnel per E-Mail an die Adresse jaehnelm@

marburg-biedenkopf oder Telefon 06421-4051280.