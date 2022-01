Politische Weggefährten: Landrätin Kirsten Fründt, Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert (links) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow bei der Einführung in Kirsten Fründts zweite Amtszeit. Foto: Landkreis MArburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Kirsten Fründt war seit Februar 2014 Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf. Sie befand sich in ihrer zweiten Amtszeit.

"Unsere Gedanken sind jetzt bei der Familie von Kirsten Fründt. Wir alle trauern um eine engagierte und hochmotivierte Landrätin voller Tatendrang, die ihr Amt mit Herz und Verstand ausgefüllt und die in den vergangenen Jahren viel für Marburg-Biedenkopf erreicht und auf den Weg gebracht hat", erklärte Fründts Stellvertreter, der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow, in einer ersten Mitteilung.

"Wir waren in den zurückliegenden Wochen und Monaten voller Hoffnung und Zuversicht, dass Kirsten Fründt den Kampf gegen ihre Erkrankung gewinnt und sie in ihr Amt zurückkehren kann. Ihre Zuversicht, ihre Kraft und ihr mutiger Kampf gegen die Erkrankung haben viele Menschen beeindruckt und ihnen Mut gemacht. Bis kurz vor ihrem Tod hat sie noch rege am gesellschaftlichen und politischen Geschehen im Landkreis Marburg-Biedenkopf Anteil genommen sowie Impulse und Ideen für Kreispolitik und Kreisverwaltung beigesteuert", sagte Zachow weiter. "Sie ist in dem Bewusstsein aus dem Leben geschieden, dass der Landkreis Marburg-Biedenkopf durch ihre Impulse gut aufgestellt ist und auch überregional als Zukunftsregion wahrgenommen wird."

Bis zu einer Neuwahl, die nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Monaten erfolgen muss, wird Marian Zachow die Amtsgeschäfte führen. Ehrenamtliche Mitglieder des Kreisausschusses unterstützen ihn dabei bei Bedarf. Über den Wahltermin wird der Kreistag entscheiden.

Derzeit bereitet der Kreis Möglichkeiten vor, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen eine Anteilnahme bekunden zu können.