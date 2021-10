Assistenzärzte der Kinderklinik beklagen starke Überlastung

Wer am Montag vergangener Woche am UKGM zur stationären Aufnahme einbestellt war, saß mit 100 Menschen zusammen im Wartebereich der zentralen Patientenaufnahme. Und warteten, und warteten, und warteten. Die ersten Patienten waren, so berichteten sie, für 7.30 Uhr bestellt worden und saßen um 11 Uhr noch immer im Wartebereich. Zunehmend ungeduldig. Ein Patient, schwer gehbehindert, versuchte, sich an der Schlange vorbeizuschmuggeln, um sich in einer von zwei, zwischenzeitlich drei Kabinen seine Aufnahmeunterlagen aushändigen zu lassen. Er wurde von einer wütenden Menge deutlich drauf hingewiesen, dass er noch nicht "dran" sei. Einer älteren Patientin nutzte wenig, dass sie auf einen unmittelbar bevorstehenden Untersuchungstermin verwies - auch sie musste warten. Während des Vormittags waren mindestens vier der Aufnahmeplätze nicht besetzt. Am frühen Nachmittag hatte sich die Zahl der Wartenden auf unter 20 reduziert. Ein Teil der Mitarbeitenden verabschiedete sich in den Feierabend, andere blieben notgedrungen. Kliniksprecher Frank Steibli bat für die Vorkommnisse um Entschuldigung. "Es besteht aktuell eine große Nachfrage nach Behandlung am Uniklinikum Marburg, worüber wir uns einerseits sehr freuen", sagte er. "Andererseits sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Moment verstärkt von infektbedingten Ausfällen betroffen, die in die Zeit der Herbstferien fallen, so dass urlaubsbedingte Abwesenheiten hinzukommen." (red)