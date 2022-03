Auch der Kaffee heimischer Röster wird teurer

Kaffee ist mit einem ProKopf-Verbrauch von 168 Litern jährlich (Stand 2020) das beliebteste Getränk in Deutschland, noch vor Mineralwasser und Bier - Tendenz steigend. Zwar wurde in der Corona-Pandemie über lange Phasen nicht mehr so viel Kaffee außer Haus in Coffee-Shops, Cafés oder Bäckereien getrunken. Diesen Effekt haben die Verbraucher aber zu Hause mehr als wettgemacht.