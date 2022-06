Ausflügler zertrampeln seltene Pflanzen

Schön ist es am ehemaligen Steinbruch "Kohlenacker" in Angelburg. Dort fühlen sich auch vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen wohl. Um sie zu schützen, ist bereits jetzt das Betreten des Privatgeländes verboten. Trotzdem komme es immer wieder zu Verstößen gegen die Naturschutzbestimmungen. Deshalb will der Kreis das Areal nun zum Naturschutzgebiet machen. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF/ANGELBURG-GÖNNERN - Marburg-Biedenkopf/Angelburg-Gönnern (red). Viele zum Teil vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere haben sich rund um den ehemaligen Steinbruch "Kohlenacker" in Gönnern angesiedelt. Zu ihrem Schutz ist das Betreten des Geländes bereits untersagt. Trotzdem werde dort immer wieder gebadet, gelagert und jede Menge Müll hinterlassen. Deshalb will der Landkreis Marburg-Biedenkopf das Areal nun zum Naturschutzgebiet erklären. Bis es so weit ist, wird am "Kohlenacker" verschärft kontrolliert. Natursündern drohen saftige Bußgelder. Das schreibt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Oase für Orchideen,

Kröten und Edelkrebse

In dem Steinbruch finden sich unter anderem verschiedene Orchideenarten, die Geburtshelferkröte und der Edelkrebs. Arten, die gerade bei gutem Wetter immer wieder jäh gestört werden, wenn Ausflügler unerlaubterweise über sie hinwegtrampeln oder ihren Müll hinterlassen, sagt der Landkreis. Unerlaubt deshalb, weil der Steinbruch Privatbesitz ist. Er gehört der Nabu-Stiftung Hessen. Das Betreten ist also schon jetzt grundsätzlich untersagt.

Privatbesitz: Betreten

ist jetzt schon untersagt

Zudem können auf Grundlage des Naturschutzrechts in schweren Fällen Geldbußen von bis zu 50 000 Euro verhängt werden, teilt der Landkreis mit.

Um den Schutz weiter zu erhöhen, hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein Verfahren auf den Weg gebracht, an dessen Ende das Gebiet auch ganz offiziell als Naturschutzgebiet eingestuft sein soll. Dann gelten noch schärfere Regeln: Das Betreten nicht zugänglicher Wege, Lagern, Baden, Angeln und Feuer machen können dann mit Bußgeldern von bis zu 100 000 Euro geahndet werden.