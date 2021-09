Außenstellen des Landkreises nur eingeschränkt erreichbar

Die Verwaltungsaußenstelle des Landkreises in Biedenkopf ist derzeit nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Archivfoto: Adel

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Verwaltungsaußenstellen des Landkreises in Biedenkopf, Stadtallendorf und Cölbe sind aktuell nur eingeschränkt erreichbar. Grund ist ein beschädigtes Datenkabel.

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung ist das Kabel bei Bauarbeiten beschädigt worden. Unter anderem muss auch bei der Kfz-Zulassungsstelle mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Der Notruf 112 und die Kontaktpersonen-Nachverfolgung des Gesundheitsamtes sind hingegen ohne Einschränkungen erreichbar. Die Telefonzentrale des Landratsamtes in Marburg ist unter der Telefonnummer 0 64 21 - 40 5-0 erreichbar, ebenso die zentrale E-Mail-Adresse des Kreises landkreis@marburg-biedenkopf.de.

Der Telekommunikations-Dienstleister ist nach Angaben der Kreisverwaltung informiert. Die Dauer der Störung könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Bei Bauarbeiten war am Montagnachmittag ein Datenkabel beschädigt worden. Hierdurch sind den Angaben zufolge insbesondere in den Verwaltungsaußenstellen in Cölbe, Stadtallendorf und Biedenkopf sowohl Telefonie als auch die Netzanbindung für den Datenaustausch gestört. Das Personal in den betroffenen Außenstellen wechselt, wenn möglich, ins Heimbüro oder vorübergehend in die Hauptstelle nach Marburg. Die Nutzung einzelner Fachanwendungen ist allerdings auch in der Hauptstelle in Marburg beeinträchtigt. Auch hier arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck an alternativen Lösungen.