Auto liegt fahrerlos im Gebüsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOHRA - Die Polizei hat am Sonntag, 11. Juli, gegen 14.10 Uhr, den Hinweis erhalten, dass auf der Kreisstraße 54 zwischen Willershausen und Lohra ein Auto im Gestrüpp stehe. Dieser war verlassen und verschlossen. Die Ermittlungen führten zu dem mutmaßlichen Fahrer. Der 24 Jahre alte Mann stand, als die Polizei ihn gegen 15.15 Uhr antraf, augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutprobe an. Ob ein Schaden am Auto entstand, steht derzeit nicht fest.