Bahnhof Fronhausen wird zum Lernort

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (2.v.l.) überreicht das offizielle Schild im Beisein von Markus Morr (l.), Fachdienstleiter Kultur und Sport beim Kreis, an Fronhausens Bürgermeisterin Claudia Schnabel sowie an Ulf Stiller, Eigentümer des Bahnhofs sowie des Güterbahnhofs. Foto: Kreisverwaltung

FRONHAUSEN - Der Bahnhof in Fronhausen wird ein weiterer Ankerpunkt der Route der Arbeits- und Industriekultur im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) übergab das offizielle Schild "Wir werden Standort" in Fronhausen. Bürgermeisterin Claudia Schnabel (IF) und der Eigentümer des Bahnhofs sowie des Güterbahnhofs, Ulf Stiller, nahmen das Hinweisschild entgegen.

Am Beispiel des Bahnhofs Fronhausen soll die Bedeutung der Bahnhöfe vor allem im 19. Jahrhundert für die Industrialisierung im Landkreis aufgezeigt werden. Gerade in Fronhausen, zumal angesichts des dortigen Güterschuppens, werde deutlich, wie spannend die Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte auch im Spannungsfeld von Gegenwart und Zukunft sein kann.

Der Bahnverkehr - und insbesondere der Güterverkehr - habe im 19. und frühen 20. Jahrhundert einen Boom für die Unternehmen auch im ländlichen Raum gebracht und zu einer Blüte der Städte, Dörfer sowie Unternehmen an der Bahnstrecke geführt. Seit dem "Autoboom" in den 1960er-Jahren sei die Infrastruktur in dieser Zeit für den Güterverkehr aber insgesamt Stück für Stück abgebaut worden. In Fronhausen schlug sich das im Verfall des Güterschuppens nieder, der erst durch das Engagement von Ulf Stiller gerettet wurde.

"Heute wären wir angesichts des Klimawandels froh, Güterschuppen und Infrastruktur für den Schienengüterverkehr noch zu haben. Derzeit sind wir an vielen Punkten aktiv, zum Teil erst vor 20 Jahren abgebaute Infrastruktur zu reaktivieren. Die Route der Arbeits- und Industriekultur lasse an einem anschaulichen Beispiel deutlich werden, dass der Blick in die Vergangenheit lohnt, weil er richtige und falsche Weichenstellungen zugleich erkennen lässt", so Zachow.

In den vergangenen Monaten stellte die Bevölkerung Objekte und Bilder, die mit der regionalen Geschichte der Eisenbahn verbunden sind, zur späteren Nutzung im Ankerpunkt zur Verfügung. Neben verschiedenen Fotos gehört dazu unter anderem auch eine originale Uniform eines Bahnbeamten, vermutlich aus der Kaiserzeit. Die Verantwortlichen freuen sich über den Zuspruch und hoffen auf weitere Exponate für die geplante Ausstellung.