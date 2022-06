Bauarbeiten für die Umgehungen Münchhausen, Wetter, Lahntal

Zwischen Simtshausen und Niederausphe wird ein Kreisverkehr gebaut. Die L 3090 bleibt sechs Wochen dicht. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

MÜNCHHAUSEN/WETTER - Münchhausen/Wetter (red). Im Zuge der Bauarbeiten für die Ortsumgehung von Münchhausen, Wetter und Lahntal (Bundesstraßen 252 und 62) im nördlichen Bauabschnitt bei Münchhausen wird zwischen Simtshausen und Niederasphe im Bereich des Anschlusses der Landesstraße 3090 an die neue Umgehungsstraße ein Kreisverkehr gebaut. Über diesen Kreisverkehr wird die L 3090 zukünftig an die neue B 252 angebunden. Für die Bauarbeiten wird die L 3090 zwischen Simtshausen und Niederasphe auf Höhe der neuen Brücke ab Dienstag, 7. Juni, für voraussichtlich sechs Wochen, bis circa Mitte Juli, voll gesperrt. Eine Umleitung führt in Richtung Battenberg (Eder)-Frohnhausen und Niederasphe über die B 236 und die Kreisstraße 88 über Wollmar und Oberasphe. In der Gegenrichtung nach Simtshausen wird der Verkehr über die K 85 nach Treisbach und dann weiter auf der L 3091 über Amönau und der K 123 auf die B 252 geführt. Anlieger können aus beiden Richtungen die L 3090 bis zum Baustellenbereich befahren.

Busfahrpläne

ändern sich

Es gelten wegen der Sperrung nun auch Baustellenfahrpläne für die Buslinien MR-60, MR-62, MR-64 und MR-65 und es kommt zu umfangreichen Fahrplan-Änderungen. Betroffen sind insbesondere Schüler der Grundschule Münchhausen, der Burgwaldschule Wetter und der Wollenbergschule in Wetter. Die Fahrpläne sind auf der Homepage www.rmv-marburg-biedenkopf.de abrufbar. Auf den Linien MR-63 und MR-65 treten nach dem Ende der Vollsperrung der K 85 zwischen Warzenbach und Treisbach in Wetter wieder die regulären Fahrpläne in Kraft. Allerdings finden auf der Linie MR-65 wegen der Sperrung der L 3090 die Fahrt 017 drei Minuten später und die Fahrt 023 sieben Minuten später statt.