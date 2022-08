Bedarf im Landkreis steigt um 150 Lehrkräfte

Gutes Lernen braucht gute Lehrer. Laut einer Kleinen Anfrage der SPD im Hessischen Landtag ist der Bedarf an Lehrern im Kreisgebiet um 150 gestiegen. Symbolfoto: contrastwerkstatt/stock.adobe

MARBURG - In den vergangenen fünf Jahren ist der Bedarf an Lehrern über alle Schulformen hinweg im Landkreis Marburg-Biedenkopf um rund 150 Stellen gestiegen. Das geht aus den Antworten auf eine Kleine Anfrage der heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Angelika Löber an das Kultusministerium hervor. Lag er 2017 noch bei 1 963,5 Stellen, wird für das neue Schuljahr ein Wert von rund 2100 Stellen prognostiziert, teilte das Kultusministerium mit.

"Im Bereich des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf war die Lehrkräfteversorgung in den vergangenen Jahren für alle Lehrämter sehr gut. Der Grund dafür liegt auch in der Nähe zu den Universitäten Gießen und Marburg", ließ Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in der Antwort mitteilen. Es habe sich gezeigt, dass Absolventen tendenziell eher in räumlicher Nähe zum Standort ihrer Universität im Rahmen des Vorbereitungsdiensts ausgebildet werden möchten. Und: "Die Hessische Landesregierung bewertet auch die perspektivische Lehrkräfteversorgung für alle Lehrämter und damit auch für alle Schulformen im Bereich des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf bis 2030 daher weiterhin als gut."

Insgesamt lag zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 die Zuweisung von Lehrkräften bei 2 060 Stellen, den Bedarf gibt das Ministerium mit 2 054 an. In den Beruflichen Schulen (-8), Grund-, Haupt- und Realschulen (-3) und Förderschulen (-3) liegen die besetzten Stellen jedoch unter den Zugewiesenen. "Hier besteht also Bedarf, der nicht gedeckt werden kann", sagt Löber.

Gute Werte im Vergleich

zu früheren Jahren

Diese Unterdeckung wirke sich auf die Arbeitsbelastung der Lehrer und damit in der Folge auch auf die Schüler aus. Die Landesregierung müsse dafür Sorge tragen, dass alle Schulformen gleichermaßen mit den nötigen Lehrern versorgt werden, und dürfe sich nicht auf einem Durchschnittswert ausruhen, so die Abgeordnete.

Tatsächlich sind dies aber nur 0,4 Prozent der für den Landkreis vorgesehenen Stellen, die zudem durch qualifizierte Vertretungskräfte abgedeckt werden können, sagt Thilo Traub vom Staatlichen Schulamt Marburg. Und das seien im Vergleich zu früheren Schuljahren "traumhafte Werte".