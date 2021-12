Behinderte bringen ein Unternehmen voran

Für die Übernahme eines behinderten Auszubildenden im Anschluss an eine geförderte Ausbildung gibt es für den Arbeitgeber einen Zuschuss. Symbolfoto: AdobeStock

MARBURG-BIEDENKOPF - Gut zehn Prozent aller arbeitslosen Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind Frauen und Männer mit einer Schwerbehinderung. Insgesamt 477 Personen seien es im November gewesen, berichtet Gerhard Wenz, Bereichsleiter der Marburger Arbeitsagentur.

Dabei seien Menschen mit Behinderungen nicht weniger leistungsfähig. Richtig eingesetzt trügen sie dazu bei, den Erfolg von Unternehmen voranzubringen.

Die Vielfalt im Betrieb steigere die soziale Kompetenz aller Beschäftigten, fördere Teamarbeit und ermögliche innovative und unkonventionelle Lösungen. Für Wenz ist klar: "Inklusion kann gelingen." Die Experten in der Arbeitsagentur Marburg helfen, passende Bewerber zu finden. Und sie beraten detailliert über Möglichkeiten der Einstellung und deren Förderung. So können Arbeitgeber für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von jungen Menschen mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung einen Ausbildungszuschuss erhalten, wenn diese Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. Einen Eingliederungszuschuss kann es für die dauerhaft sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bislang arbeitsloser Behinderter geben.

Einen Ausbildungszuschuss gibt es auch für die Übernahme eines Auszubildenden im Anschluss an eine geförderte Ausbildung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, direkt am Arbeitsplatz vorhandene berufliche Kenntnisse und die Eignung für einen Zielberuf festzustellen. Arbeitgeber können zudem schwerbehinderte Arbeitnehmer probeweise beschäftigen, um Einstellungsvorbehalte auszuräumen und dadurch eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Schwerbehinderte Beschäftigte, die behinderungsbedingt auf eine besondere Unterstützung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit angewiesen sind, können Leistungen zur Arbeitsassistenz erhalten. Für die Schaffung neuer Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen können Arbeitgeber Fördermittel bekommen.

Informationen über alle Fördermöglichkeiten geben Patricia Deucker unter Telefon 0 64 21-60 57 01, Katrin Achenbach, Telefon 0 64 21-60 51 32 und Boris Hoss, Telefon 0 64 21-60 53 12.