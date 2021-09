Betrüger kassieren nach angeblicher Verhaftung

Die Polizei warnt vor so genannten Schockanrufern, die in Marburg-Biedenkopf ihr Unwesen treiben. Foto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit ihrer perfiden Masche "Schockanrufer" erlangten Betrüger mehrere Tausend Euro: Angebliche Polizeibeamte riefen am Mittwochmorgen eine in Ebsdorfergrund-Wittelsberg wohnende Seniorin an und berichteten von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihre Tochter angeblich verursacht hatte.

Der Anrufer setzte die Dame massiv unter Druck und forderte die Zahlung einer Kaution von 60 000 Euro zur Freilassung ihrer Tochter. Die derart in Angst und Schrecken versetzte Dame glaubte dem Anrufer, gab aber an, so viel Geld nicht zu haben. So einigten sie sich auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.

Kontakt bleibt den

Tag über bestehen

Der Anrufer war auch noch so "nett", die Telefonnummer der Bank herauszusuchen, sodass die Seniorin dort anrufen und die hohe Barauszahlung ankündigen konnte. Mit dem Taxi ließ sie sich zu ihrer Bank fahren und holte das Bargeld ab.

Über den Tag hinweg hielten die angeblichen Polizeibeamten stets den telefonischen Kontakt zur Seniorin und kündigten auch die Abholung des Geldes durch einen vermeintlichen Werttransport-Fahrer an. Dieser holte das Geld um 17.20 Uhr ab. Nachdem er zunächst zu Fuß Richtung Heskem lief, drehte er noch einmal um und ging in Richtung der Schule davon. Er wird als südländisch aussehend, etwa 28 bis 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Er soll braune Augen und eine untersetzte Figur mit sehr korpulenten Hüften haben.

Polizei bittet

um Hinweise

Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblauen Windjacke, einem blauen Hemd, einer dunklen Stoffhose und schwarzen Turnschuhen. Zudem trug er einen hellblauen Mundschutz.

Die Polizei in Marburg bittet um Mithilfe bei dem Fall. Selbst kleinste Beobachtungen, auch aus den davorliegenden Tagen, können hilfreich sein und Ermittlungsansätze liefern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.

Die Polizei Marburg-Biedenkopf sagt ganz klar: Niemals rufen die Beamten an, um Bargeld abzuholen. Wenn jemand Sie anruft und Sie sich unsicher sind, ob das Erzählte wahr sein kann, legen Sie auf und holen Sie sich Hilfe bei Verwandten oder Nachbarn.