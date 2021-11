Blaulicht bizarr: Polizei-Perlen im Oktober

Wir wollen wieder ganz anders auf den Monat zurückblicken: Was waren die kuriosesten Polizei-Meldungen des letzten Monats? Wir haben sie gesammelt und aufbereitet. Montage: Sonneborn-Stahl

MITTELHESSEN - Wir beginnen unsere Rückblick-Reise diesmal in der Nähe von Fulda. Hier wollte ein Lkw-Fahrer wohl mal ein Zeichen setzen.

Der Arsch von der A7: Ein 39-Jähriger schneidet am 6. Oktober auf der Autobahn A7 bei Fulda zunächst einen anderen Lasterfahrer, fährt dann in Schlangenlinien weiter und hält schließlich quer über alle Fahrstreifen. Dann steigt er aus und "beleidigt mit seinem entblößten Hinterteil die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer", wie es im Polizeibericht heißt. Dann fährt der Mann in Richtung Norden weiter und versucht, einen anderen Laster abzudrängen. Dessen Fahrer kann durch Ausweichen auf einen Parkplatz den Unfall verhindern und verfolgt nun seinen durchgedrehten Genossen. Wenig später heißt es deshalb dann: Festnahme des Rowdys. Natürlich unter Widerstand. Ob Alkohol im Spiel war, blieb unbekannt.

Zum angeblich problematischen Verhältnis von Joggern und Walkern gibt es einige lustige Comic-Strips. Eigentlich kommen die beiden "Gattungen" aber gut miteinander aus. In diesem Fall war es jedoch anders. Zum Glück blieben die Angegriffenen weitgehend unverletzt.

Aggro-Jogger versus Walker: Ein schöner Sonntagmorgen (3. Oktober). Ein älteres Ehepaar walkt am Waldrand im Bereich Magdalenenhausen. Plötzlich drängt sich von hinten ein Jogger zwischen den beiden durch und ruft: "Weg da!". Weil links und rechts genug Platz zum Vorbeilaufen gewesen wäre, ruft ihm die Frau "Was ein Idiot!" hinterher. Da schaltet der Jogger auf Rot: Er geht auf den männlichen Walker zu und beginnt, auf ihn einzuschlagen und zu treten. Die Frau greift mit ihren Walking-Stöcken ein und schlägt auf den Rücken des Angreifers. Danach schlägt der Jogger auch auf die Frau ein. Erst als das Ehepaar am Boden liegt und droht, die Polizei zu rufen, lässt der Jogger von ihm ab und rennt davon. Das schockierte Paar erleidet glücklicherweise nur Prellungen. Spaziergänger helfen den beiden auf, der Angreifer jedoch ist auf und davon.

Bleiben wir bei unnötig ausrastenden Einzelpersonen. Immerhin gibt es für den Anfall des nächsten Protagonisten eine Erklärung, wenn auch keine Entschuldigung.

Doch nicht bewusstlos: Gegen 6 Uhr früh erreicht die Wetzlarer Rettungsleitstelle am 7. Oktober ein Notruf. Verkehrsteilnehmer waren auf der Blasbacher Straße in Wetzlar-Naunheim auf einen Audi aufmerksam geworden. Der Fahrer säße dort mit hängendem Kopf und bei laufendem Motor im Wagen - wohl bewusstlos. Sofort machten sich Rettungskräfte auf den Weg. Der Fahrer des Notarztes stellt seinen Wagen drei Meter vor der Motorhaube des Audis ab. Noch während die Rettungskräfte sich um ihn kümmern, wacht der 32-Jährige auf, wird direkt aggressiv, startet den Motor seines Wagens und fährt frontal gegen das Auto des Notarztes. Wie war dieser nur zu übersehen? Eine Streife der Wetzlarer Polizei übernimmt. Und siehe da: Ein Alkoholtest zeigt einen Wert von 2,26 Promille an. Wohl die Erklärung für das alles. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Auf den Wetzlarer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

In Wettenberg hatte ein Mann ebenfalls ein unschönes Aufeinandertreffen mit der Polizei. Aber er will anscheinend einfach nicht aus seinen Fehlern lernen:

Auf dem Weg zum Rekord: Am Montagabend (7. Oktober) kontrollieren Beamte in der Alten Straße einen 46-jährigen Mann. Offenbar unbelehrbar wird dieser zum sechsten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen. Da der Mann mit dem Auto seiner Frau unterwegs ist, die ebenfalls keine Fahrerlaubnis besitzt, wird das Auto durch die Beamten sichergestellt.

Da haben die Polizisten in Wettenberg sicher nicht schlecht gestaunt. Ein wenig bedenklicher war ihre Entdeckung in Gießen am 18. Oktober:

Überraschung bei der Lichtkontrolle: Eine ungewöhnliche Feststellung machten Beamte der Gießener Polizei nachmittags im Bereich der Lahnwiesen. Ein 46-Jähriger, der mit einem Rad unterwegs ist, wird kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass der Radfahrer statt des Fahrradlichts einen Taser befestigt hat. Verstoß gegen das Waffengesetz. Und so richtig hell macht der Taser auch nicht ...

Ein Seat auf Abwegen. Erst ohne Fahrer, dann mit. So oder so: Unfallflucht.

Einfach mal rollen lassen: Ein kurioser Fall von Verkehrsunfallflucht beschäftigt die Wetzlarer Polizei seit Anfang Oktober. Momentan geht der Unfallfluchtermittler davon aus, dass ein Fahrzeugbesitzer auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße oberhalb der Wetzbachtalschule seinen Wagen nicht ausreichend gegen Wegrollen abgesichert hatte. In der Folge rollt das Fahrzeug rückwärts über eine Hecke und anschließend über eine Grundstückseinfahrt der Wetzbachtalschule, bis es letztlich gegen eine Gebäudeecke der Schule prallt. Der Wagen wird fortgefahren, ohne dass sich der Verursacher oder der Besitzer des Wagens um den rund 5.000 Euro teuren Schaden kümmert. Durch an der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile schließt die Polizei, dass es sich um einen Seat Leon der Baureihe 2012 bis 2017 handelt. Der Wagen muss einen größeren Schaden am Heck der Beifahrerseite aufweisen. Dem Fahrer dagegen fehlt es nur an Anstand, sich zu melden.

Es gab schon fiesere Einbrecher. Und vor allem weniger bescheidene. Die "Beute" und das Vorgehen an sich lassen eine Alkoholfahne aber förmlich bis in den November hineinriechen.

Mit leeren Colaflaschen raus: Zwischen 10.30 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am Donnerstag, 14. Oktober, halten sich ungebetene Gäste im Freibad Rauschenberg auf. Sie verschaffen sich Zugang zum Kiosk und beschädigen dabei einen Türflügel. Außerdem hängen sie in der Sandgrube eine abgehängte Netzschaukel wieder auf. Der oder die Täter verlassen das Bad schließlich mit einem Paar Flossen und einer Kiste leerer Colaflaschen. Beides bleibt dann auf der Straße vor dem Gelände zurück.

Abschließend noch eine Meldung, bei der weniger das Ereignis kurios ist, sondern vielmehr, dass die Polizei daraus überhaupt eine Meldung gestrickt hat. Aber bitte - schließlich endet die Meldung mit einer ernsten Warnung für alle:

Mutter nascht und bereut nach Halloween: Am letzten Samstagabend ziehen zwei Kinder durch die Haartsiedlung von Stadtallendorf und verlangen nach dem Halloweenbrauch "Süßes oder Saures". Von diesen Mitbringseln isst eine der Mütter tags drauf etwas. Der Frau wird schlecht und sie muss sich nur knapp drei Stunden später übergeben. "In der zurückliegenden Überlegung, woher die Reaktion stammt, kam man nach dem Ausschluss anderer Ursachen auf den Genuss der Süßware", heißt es schön umschrieben im Polizeibericht, "bei der Überprüfung stellten die Eltern dann fest, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum der gegessenen Mini-Gebäck-Kugeln nach italienischem Rezept bereit am 08. Oktober 2020, also seit mehr als einem Jahr, abgelaufen war". Ob die sammelnden Kinder unterwegs bereits davon aßen, ist nicht bekannt. Zumindest die beiden Kinder der betroffenen Mutter zeigten keine gleichartigen Symptome. Aufgrund des geschilderten Vorfalls warnt die Polizei vor dem ungeprüften Genuss von Lebensmitteln mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Hätten wir das auch geklärt. Und hoffen, die Kids haben auch essbare Leckereien abgestaubt.