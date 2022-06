Bluttat von Treysa ist kein Einzelfall. Statistisch gesehen wird alle drei Tage eine Frau vom (Ex-)Partner getötet. Ein Blick in den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

In der Berichterstattung über häusliche Gewalt einschließlich schwerer Formen, die für Frauen tödlich enden, gibt es immer wieder auch Kritik an der Bezeichnung der Tat als "Familiendrama", "Familientragödie", "Streitigkeiten" oder "Eifersuchtsdrama" oder, bei der Auslöschung einer ganzen Familie, als "erweiterter Suizid"Diese Begrifflichkeiten verstärkten demnach ein weit verbreitetes Bild, dass es sich bei häuslicher Gewalt um "Konflikte" in Paarbeziehungen handelt. Doch das relativiert und verharmlost häusliche Gewalt gegen Frauen - es geht nicht um "Beziehungsstreitigkeiten", sondern um Gewalt gegen Frauen durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner, wie zum Beispiel der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (bff) betont.

Er empfiehlt, bei der Beschreibung von häuslicher Gewalt die Taten und die Täter klar zu benennen. Für angemessene Begriffe im Falle der Tötung von Frauen hält der bff "Frauenmord" oder "Tötung von Frauen"Auf internationaler Ebene wird demnach häufig der in Deutschland noch wenig genutzte Begriff "Femizid" verwendet. Dieser Begriff kann sich allerdings auch auf Taten aus Hass auf Frauen allgemein beziehen, nicht nur auf Fälle durch (Ex-)Partner.