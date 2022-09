Brücken in Marburg-Biedenkopf auf dem Prüfstand

Das Verkehrsmanagement Hessen Mobil kümmert sich um den Erhalt und Neubau von 4 955 Brücken im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Mittelhessen liegt mit einer Brückenanzahl von 812 landesweit im Mittelfeld hinter Osthessen (885) und vor dem Rhein-Main-Gebiet (612). Die meisten Brücken gibt es dagegen in Nordhessen (1 100). Für die Sanierung und Instandhaltung hat Hessen im vergangenen Jahr rund 334,3 Millionen Euro in Bundes- und Landstraßen investiert - knapp ein Achtel gingen in die Brückensanierung und -erneuerung. In diesem Jahr will Hessen rund 63 Millionen Euro in die Brückensanierung und -erneuerung investieren und bis 2025 sind fast 200 Millionen Euro geplant. "Der heutige Zustand der hessischen Brücken spiegelt die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte wider, das Mobilitätsverständnis der Bevölkerung, die Zunahme des Warenverkehrs, den Anstieg des Verkehrs", sagt Hessen-Mobil-Präsident Heiko Durth.