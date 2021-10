Brustkrebs früh erkennen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit dem 1. Oktober, dem Weltbrustkrebstag, ist der "PINKtober" gestartet. Mit dem pinken Oktober soll weltweit auf das Thema Brustkrebs aufmerksam gemacht und auf die Möglichkeiten von Vorsorge und Früherkennung hingewiesen werden.

In diesem Jahr mit dabei ist das Kommunale Frauen- und Gleichstellungsbüro des Landkreises. Innerhalb der Kreisverwaltung werden pinke Schleifen, gebastelt von den LöwenMutKids der Organisation Leben mit Krebs in Marburg, verteilt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Außerdem werden weitere Informationen, insbesondere zur breastcare.app, zur Verfügung gestellt.

Die für Smartphones kostenlos im Apple App Store und in Google Play erhältliche App hält einige Funktionen zur Unterstützung der Früherkennung von Brustkrebs bereit. Auf das Thema aufmerksam machen werden auch der TSV Eintracht Stadtallendorf und die Fußball-Abteilung des SF Blau-Gelb Marburg. Mannschaften beider Vereine werden dazu während ihrer Oktoberspiele pinke Schweißbänder am Handgelenk tragen. Zudem werden während der Spiele in mehreren Sprachen Informationen zur Brustkrebsvorsorge und der breastcare.app ausliegen.

"Bei uns wird unsere erste Herrenmannschaft mit dabei sein", sagt der Erste Vorsitzende des TSV, Reiner Bremer. "Bei uns sind es die erste Herrenmannschaft, die erste Frauenmannschaft und unsere U-15 Junioren", sagt der Leiter der Fußball-Abteilung der SF Blau-Gelb und Ex-Oberbürgermeister der Stadt Marburg, Egon Vaupel.