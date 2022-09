Cannabis wächst in früherer Gaststätte in Dautphe

Beim Einsatz in Dautphe und Kirberg stellten die Ermittler große Mengen Marihuana sicher. Foto: LKA Hessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Nachdem das hessische Landeskriminalamt (LKA) in der vergangenen Woche eine ehemalige Gaststätte in Dautphe durchsucht hatte , veröffentlichten die Ermittler am Dienstag weitere Details zum Einsatz im Dautphetaler Ortsteil.

Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Demnach waren LKA, Zollfahndung und hessische Polizei unter Federführung der Marburger Staatsanwaltschaft daran beteiligt. Nicht nur in Dautphe, sondern auch in Hünfelden-Kirberg (Landkreis Limburg-Weilburg) fand ein Einsatz statt. Dabei wurden nach Angaben des LKA zwei serbische und zwei montenegrinische Staatsangehörige festgenommen. Der Verdacht gegen sie: "bandenmäßiger Anbau und Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge".

"Bei den Männern im Alter von 44, 47 und 50 Jahren soll es sich um Angehörige einer Tätergruppierung handeln, die über die Krypto-Plattform ,Anom' kommunizierte", heißt es in der Mitteilung. "Sie steht im Verdacht, professionelle Marihuana-Plantagen betrieben zu haben." Die Ermittlungen gegen die Verdächtigen seien bereits seit Mai geführt worden. Am Mittwochabend seien beide Plantagen "schlagartig betreten" und drei der vier Beschuldigten festgenommen worden. Bei den anschließenden Durchsuchungen und Spurensicherungsmaßnahmen, die bis Freitag, 2. September, andauerten, "konnten etwa 55 Kilogramm Marihuana, die in mehr als ein Dutzend Müllsäcke verpackt waren, sowie 50 Säcke mit Cannabisverschnitt aufgefunden und sichergestellt werden", teilen die Ermittler aus Wiesbaden mit.

Professionelle Plantage mit über 2300 Pflanzkübel

Auch der Abbau der Plantagen habe sich als sehr aufwendig gestaltet. "Die professionelle Plantage im Landkreis Marburg-Biedenkopf, in der mehr als 2300 Pflanzkübel standen, war bereits abgeerntet", heißt es weiter. "Allerdings hatten die Tatverdächtigen schon wieder über 300 neue Setzlinge gepflanzt, etwa 2000 weitere standen bereit."

Lesen Sie auch: Fall Ayleen: Verdächtiger gesteht Tötung

Der mutmaßliche Kopf der Gruppierung sei am selben Abend in seiner Wohnung in Frankfurt festgenommen worden. Das Fazit der Ermittler: "Die Beschuldigten wurden am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Marburg vorgeführt, der gegen alle antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete."