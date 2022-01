Cappel: Drei Hundewelpen im Feld ausgesetzt

In Cappel im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden drei Hundewelpen in einem Feld ausgesetzt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Symbolfoto: Maurizio Gambarini dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CAPPEL - In Cappel im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden Hundewelpen in einem Feld ausgesetzt. Nun ermittelt die Polizei, wie sie am Mittwoch mitteilte, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise.

Im Cappeler Feld unterhalb der Bahnunterführung - nicht weit weg vom dortigen Hundeverein - hatte ein Jogger die drei Welpen entdeckt. Mittlerweile befindet sich das Trio, so die Polizei weiter, im Tierheim. Dort ergaben Untersuchungen ein Gewicht von jeweils ca. 3,5 Kilogramm und ein geschätztes Alter von etwa sieben Wochen. Die drei Welpen - ein braunes weibliches Tier und zwei schwarze Rüden - seien stark von Parasiten befallen und hatten einen geblähten Bauch, sie befinden sich nach einem positiven Test auf den Para-Virus nun in Quarantäne. Eine Rasse habe sich nicht eindeutig bestimmen lassen, vermutlich handelt es sich um Mischlingstiere.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wem sind am 9. Januar oder in den Tagen davor Fahrzeuge oder Personen an dieser Stelle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter 06421-4060 entgegen.