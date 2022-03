CDU Marburg-Biedenkopf kritisiert Regionalplan

Die Christdemokraten im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind gegen eine Verkleinerung der landwirtschaftlichen Flächen, wie es der Regionalplan vorsieht. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Auch wenn die CDU-Kreistagsfraktion dem Regionalplan grundsätzlich zustimmt, so sieht sie dennoch eine Menge Kritikpunkte: Unter anderem fehlt den Christdemokraten die Aufstellung der Chancen und Möglichkeiten durch die Digitalisierung im ländlichen Raum, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

"Ein Regionalplan, der sich nur auf die klassische Infrastruktur von Straße und Schiene beschränkt, ist für die Herausforderungen der kommenden Jahre nicht ausreichend ausgerichtet", so der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Werner Waßmuth. "Das Thema Digitalisierung und digitale Infrastruktur muss in einem zukunftsfähigen Regionalplan mit einem eigenen Kapitel gewürdigt werden", ergänzt er noch.

Kritik übt die Kreistagsfraktion auch an den "fehlenden Zielen in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr". "Für den Bereich des Radverkehrs werden sehr präzise Vorgaben zu Elektrostationen, Abstellplätzen und sogar zur Reparatur- und Leihinfrastruktur an Bahnstationen gemacht. Dabei wurde aber völlig vergessen, dass das Auto - mit welcher Antriebstechnik auch immer - das Hauptverkehrsmittel im ländlichen Raum bleiben wird", sagt CDU-Mann Dominic-Klaus Diessner.

Sorgen bereite den Christdemokraten auch die geplante Reduzierung der "Vorranggebiete Landwirtschaft" um über 27 000 Hektar. Das bedeute etwa 18 Prozent weniger landwirtschaftliche Fläche im Landkreis bei gleichzeitiger Erhöhung der "Vorranggebiete Naturlandschaft" um über 20 000 Hektar.

"Eine solche Verkleinerung der landwirtschaftlichen Flächen dürfte zwangsläufig zu einer Problematik bei der nachhaltigen regionalen Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten führen. Man kann nicht auf der einen Seite von kürzeren Lieferketten sprechen und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Vor-Ort-Produktion beschneiden", kritisiert Peter Hartmann von der CDU.

"Insbesondere die im Regionalplan mit fast 1200 Hektar umfangreich vorgesehene Aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen ist nicht hinnehmbar und verstärkt den bereits vorhandenen Druck und Preisanstieg in der Landwirtschaft", ergänzt Hartmann.