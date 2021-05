Comeback des Biergartens: Wirte sind verhalten optimistisch

Ab Montag sollen in Kreisen und kreisfreien Städten, deren Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, Lockerungen in Kraft treten - so hat es Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier am Mittwoch verkündet. In Marburg-Biedenkopf könnte diese Fünf-Tage-Frist am kommenden Mittwoch erfüllt sein. Weitere Lockerungen sind möglich, wenn die Inzidenz 14 Tage unter 100 oder fünf Tage unter 50 liegt.

Für die Gastronomie bedeutet das: Im Außenbereich darf geöffnet werden, Auflagen sind Testpflicht, Abstand, Sitzplatzpflicht und Kontaktdaten.

In der zweiten Stufe werden die Innenbereiche unter den gleichen Auflagen geöffnet. Dafür werden im Außenbereich die Regeln gelockert, zum Beispiel soll nur noch eine Testempfehlung gelten.

Hotels und Campingplätze dürfen in der ersten Stufe mit einer maximalen Auslastung von 60 Prozent öffnen. Gäste müssen sich bei Anreise sowie zweimal pro Woche testen lassen. In der zweiten Stufe dürfen mehr Gäste aufgenommen werden.