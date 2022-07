Corona in Mittelhessen: Das Wichtigste zum PCR-Test

Nach einem positiven Corona-Schnelltest ist man verpflichtet, einen PCR-Test machen zu lassen. Foto: dpa

MITTELHESSEN - Die Auswirkungen der Corona-Sommerwelle sind deutlich spürbar. Im Lahn-Dill-Kreis oder im Kreis Gießen hat die 7-Tage-Inzidenz die Marke von 1000 schon wieder überschritten, in den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg steuert sie geradewegs darauf zu oder steht schon knapp davor. Doch was tun, wenn auf dem Schnelltest der zweite Strich im Fenster erscheint? "Wer sich daheim oder in einer offiziellen Bürger-Teststelle positiv auf das Corona-Virus testet, ist verpflichtet, einen PCR-Test durchführen zu lassen", betonte der Lahn-Dill-Kreis erst jüngst wieder in einer Pressemitteilung.

Nur das Ergebnis des Schnelltests ist weiterhin nicht ausreichend. Doch rund um den PCR-Test tauchen auch immer wieder Fragen auf: Was kostet er? Warum ist das PCR-Ergebnis wichtig für mich? Wo kann ich ihn in meinem Landkreis machen lassen? Immerhin bietet nicht jedes Testzentrum oder jede Arztpraxis auch eine PCR-Testung an. Wir geben einen Überblick.

Wie hoch ist die Inzidenz in meinem Landkreis?

Was steckt hinter dem Begriff PCR-Test?

Die "Polymerase Chain Reaction" (PCR), sprich die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, bei der das Erbmaterial des Virus vervielfältigt wird. Viren können nachgewiesen werden, auch wenn erst wenige Erreger vorhanden sind. Der Test hat eine entsprechend sehr hohe Sensitivität und weist das Virus, so der Lahn-Dill-Kreis auf seiner Website, mit "einer hohen Treffsicherheit nach".

Wann ist ein PCR-Test notwendig?

Durch den PCR-Test wird final abgeklärt, ob eine Person mit dem Corona-Virus infiziert ist. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, so formuliert das Land Hessen für diesen Fall ganz klar: "(...) sind Sie verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen. Dabei ist egal, ob es sich bei dem ersten Test um einen professionell durchgeführten Test oder um einen Test zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest) handelt."

Sollte nach dem Antigen-Schnelltest auch das PCR-Testergebnis positiv sein, so gilt laut Land Hessen: "Unabhängig vom Impfstatus müssen Sie sich fünf Tage in Isolation begeben, den Kontakt zu anderen Personen auch im Haushalt möglichst vermeiden und keinen Besuch empfangen. Dieses Vorgehen wird Selbstisolierung genannt. Der Tag, an dem das die Isolierung auslösende positive PCR-Testergebnis vorlag, wird dabei nicht mitgezählt."

Wie wird der PCR-Test durchgeführt?

Das Prozedere beim PCR ähnelt dem beim Schnelltest mit Stäbchen. Meist wird eine Probe aus den Schleimhäuten der Atemwege entnommen: durch den Mund von der Rachenwand oder über die Nase aus dem Nasen-Rachenraum oder beides. Welche Methode der Probenentnahme im Einzelfall gewählt wird, entscheiden Arzt und Ärztin bzw. die behandelnde Person im Testzentrum.

Die Analyse der Probe erfolgt schließlich in einem Labor, in der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis das Ergebnis vorliegt. Aber Vorsicht bei Ungeduld: "Auch wenn es möglicherweise länger dauert: vermeiden Sie soziale Kontakte wie irgend möglich, bis Sie Ihr Ergebnis erfahren. Sie wissen nicht, ob der Test vielleicht positiv ausfällt! Tragen Sie in der Regel eine Mund-Nasen-Bedeckung", schreibt der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit Blick auf die Wartezeit auf das PCR-Testergebnis.

Warum ist ein PCR-Test weiterhin wichtig?

Nach einem positiven Schnelltest zuhause bleiben, sich isolieren und einfach warten, bis der nächste Schnelltest mindestens fünf Tage später negativ ist? Nein, das ist nicht der richtige Weg. Zum einen ist man verpflichtet, nach einem positiven Schnelltest - ob nun zuhause oder in einem Testzentrum - einen PCR-Test durchführen zu lassen, zum anderen gibt es noch weitere Gründe, weshalb es wichtig ist, das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegen zu haben.

Wo kann ich einen PCR-Test machen? Für die Durchführung des PCR-Tests wird die Selbstisolierung unterbrochen. Auf direktem Weg - ohne weiteren Kontakt - geht man zum vorab vereinbarten Termin im Testzentrum oder in der Arztpraxis. Wo dies in den Kreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Limburg-Weilburg und Gießen möglich ist, können Sie den Karten entnehmen.

(Die Angaben beruhen auf Informationen der Kreisverwaltungen; die Karten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Lahn-Dill-Kreis:

Landkreis Marburg-Biedenkopf:

Landkreis Limburg-Weilburg:

Landkreis Gießen:

Ist ein PCR-Test kostenlos?