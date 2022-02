Corona-Proteste: Minderheit trägt Masken

Seit etwa zwei Monaten protestieren Menschen montags in Biedenkopf gegen die Corona-Maßnahmen. Archivfoto: Mark Adel

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Rund 600 Menschen haben im Kreis Marburg-Biedenkopf am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die sogenannten "Spaziergänge" fanden in Marburg, Gladenbach und Biedenkopf statt.

In Biedenkopf liefen rund 170 Menschen mit Kerzen und Lichtern durch die Stadt zum Marktplatz. Vor dem Rathaus fand zeitgleich eine angemeldete Demonstration von Impfbefürwortern statt, an der sich etwa 20 Menschen beteiligten. In Gladenbach beteiligten sich etwa 50 Menschen an einem "Spaziergang", sechs an einer angemeldeten Gegendemonstration.

Beide Städte hatten zuvor eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der Teilnehmer von unangemeldeten Kundgebungen Maske tragen müssen. Dieser Vorschrift folgten in Biedenkopf und in Gladenbach deutlich mehr Menschen als in den Vorwochen, wenngleich weiterhin nur eine Minderheit der Teilnehmer. Allerdings werden Verstöße voraussichtlich nicht verfolgt. Polizei und städtische Mitarbeiter beobachteten die "Spaziergänge".