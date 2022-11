Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen

Auch in Mittelhessen dominiert das Coronavirus den Alltag vieler Menschen. (© CROCOTHERY - stock.adobe)

Mittelhessen - Das Coronavirus beeinflusst weiterhin das öffentliche Leben in Deutschland - auch in Mittelhessen.

17. November: Zwei weitere Todesopfer im Kreis Gießen

Insgesamt 101 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 17. November, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 649. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 128.726. Die Inzidenz beträgt aktuell 232,7. Insgesamt 438 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 77 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

17. November: Inzidenz in Limburg-Weilburg liegt bei 203,2

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Limburg-Weilburg am Donnerstag, 17. November, 203,2. Sie ist somit gestiegen: Am Mittwoch hatte der Wert 192,2 betragen.

17. November: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf steigt auf 211,7

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 96 neue Corona-Fälle registriert. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis liegt derzeit bei 211,7 (Mittwoch: 145,9). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen aktuell 912 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 46 auf 114.518 erhöht. Die Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,0 pro 100.000 Einwohner.

14. November: 72 Corona-Patienten in Gießener Krankenhäusern

Insgesamt 84 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 14. November, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 681. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 128.272. Die Inzidenz beträgt aktuell 247. Insgesamt 436 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 72 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

14. November: 150 Neuinfektionen in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 150 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 115.526. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 145,5. Derzeit werden 23 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 10. November 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 740 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 428 auf 114.354 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,2 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 432.

9. November: Inzidenz im Kreis Gießen sinkt weiter

Insgesamt 128 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 9. November, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 884. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 127.994. Die Inzidenz beträgt aktuell 317,7 Insgesamt 436 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 71 Corona-Patienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

9. November: 87 neue Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 87 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 115.195. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 252,3. 35 Personen werden mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 3. November 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.113 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 88 auf 113.650 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin bei 432.

8. November: Ein weiterer Todesfall im Kreis Gießen

Insgesamt 253 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 8. November, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1029. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 127.864. Die Inzidenz beträgt aktuell 347,0. Insgesamt 436 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 90 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

8. November: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf bleibt nahezu unverändert

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 153 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 115.102. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 260,5. Derzeit werden 35 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 3. November 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.108 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 212 auf 113.562 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 432.

7. November: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf sinkt auf 260,1

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 161 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 114.940. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 260,1. Derzeit werden 35 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 3. November 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.158 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 712 auf 113.350 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,9 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 432.

5. November: 130 neue Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 130 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 114.750. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 386,8. Derzeit werden 35 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 3. November 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.680 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 325 auf 112.638 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,7 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 432.

3. November: Auch in Marburg-Biedenkopf ein weiteres Todesopfer

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 126 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 114.605. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 394,2. Derzeit werden 35 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen sieben Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.860 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 124 auf 112.313 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 432 erhöht (+1).

3. November: Zwei weitere Todesfälle im Kreis Gießen

Insgesamt 182 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 3. November, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1261. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 127.348. Die Inzidenz beträgt aktuell 454,1. Insgesamt 435 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 97 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

1. November: Inzidenz im Kreis Gießen sinkt weiter

Insgesamt 404 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 1. November, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1595. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 126.889. Die Inzidenz beträgt aktuell 553,4 (am Vortag 602,5). Insgesamt 433 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 109 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

1. November: Drei weitere Corona-Tote in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 177 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 114.266. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 455,5. Derzeit werden 67 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen neun Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand 27. Oktober 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.765 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 276 auf 112.070 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich um fünf auf 431 erhöht. Drei dieser Todesfälle sind nach der routinemäßigen Überprüfung der Leichenschauscheine durch das Gesundheitsamt nachträglich als Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gewertet worden. Es handelt sich bei diesen nicht um aktuelle Fälle.