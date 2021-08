Dampfnostalgie im Sonderzug erleben

Die Eisenbahnfreunde Treysa laden wieder zu Fahrten mit dem historischen Dampfzug ein. Foto: Walter Brück

TREYSA - Nach fast anderthalb Jahren coronabedingtem Stillstand möchten die Eisenbahnfreunde Treysa nun die lange Durststrecke beenden - und mit diversen Veranstaltungen dringend benötigte Fahrgelder einfahren, um die historischen Schienenfahrzeuge des Vereins ehrenamtlich am Laufen zu halten. Das Programm für den Herbst und Winter 2021:

W Sonntag, 3. Oktober: Auf dem alten Bahnbetriebsgelände in Schwalmstadt-Treysa findet von 10 bis 17 Uhr der "Blaue Sonntag unter Dampf" statt. Interessierte können die historischen Eisenbahnfahrzeuge des Vereins aus der Nähe ansehen. Höhepunkte sind die Dampflok 52 8106 in der Aufarbeitung, eine Modelleisenbahn sowie einige Modellbahnen in Spur 5 Zoll, das Fahren mit einer großen Handhebeldraisine, die Dampflok 52 1360 unter Dampf und vieles mehr.

Die Dampflok wird auch, im Wechsel mit einer kleinen Rangierlok, den Pendelzug zwischen dem Bahnhof Treysa und dem Lokschuppengelände bewegen, mit dem Besucher auf das Vereinsgelände gelangen.

Pendelzug bringt die

Gäste aufs Fest-Gelände

Es gibt außerdem eine Ausstellung historischer Wagen und E-Loks sowie Bratwurst, Kuchen, Waffeln und Getränke.

W Samstag, 30. Oktober: Mit dem "Lahntalexpress" geht es zur Unterstützerfahrt. Der historische Sonderzug, gezogen von der 100-jährigen Dampflok 58 311, fährt von Treysa über Hessens landschaftlich reizvollste Strecke der unteren Lahntalbahn bis Ehrenbreitstein. In den Zug reiht sich auch ein Schnellzugwagen aus den 30-iger Jahren ein. In Ehrenbreitstein steht ein Ausflugsschiff für eine rund zweieinhalbstündige Rheinfahrt bereit. Der anschließende Aufenthalt in Koblenz von etwa drei Stunden reicht für einen Spaziergang in der Altstadt oder Bummel durch die Geschäfte. Jeder Fahrgast erhält einen Fensterplatz. Im Zug wird ein kleines Frühstück am Platz serviert.

W Samstag, 27. November: Mit dem "Nikolausdampfsonderzug" geht es nach Aschaffenburg. Ein Dampfsonderzug in weihnachtlicher Atmosphäre fährt mit der 100-jährigen Dampflok 58 311. Kinder erhalten eine kleine Überraschung vom Nikolaus im Zug. Die Zugfenster lassen sich noch öffnen, sodass Fahrgäste die Dampfnostalgie riechen können.

W Sonntag, 28. November: Die 100-jährige Dampflok 58 311 zieht den "Nikolausdampfsonderzug" in weihnachtlicher Atmosphäre nach Bad Nauheim. Kinder erhalten eine kleine Überraschung vom Nikolaus im Zug. Die Zugfenster lassen sich öffnen, sodass Passagiere die Dampfnostalgie auch riechen können.

W 27. oder 28. Dezember: Zum gemütlichen Jahresausklang bieten die Eisenbahnfreunde Treysa für Familien, Vereine und Eisenbahnfans eine "Glühweinfahrt" im nostalgischen Sonderzug an, gezogen von einer historischen Diesellok der Baureihe V 100. Während der beschaulichen Reise im gut beheizten Zug, kann man sich im Speisewagen der Eisenbahnfreunde Treysa mit Glühwein, Lebkuchen und anderen Leckereien verköstigen. Im Fahrpreis ist ein Glühwein oder Kinderpunsch sowie ein Lebkuchen enthalten.

Weitere Informationen zu Haltepunkten und Ticketpreisen bekommen Interessierte auf der Vereins-Homepage unter www.eftreysa.de oder auch beim ehrenamtlichen Fahrkartenverkauf unter Telefon 0 66 98 -9 11 04 41.