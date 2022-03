Das Rad kommt mit ins Lahn-Dill-Bergland

Die Vertreter der MSLT, des RNV, der Gemeinden und des Landkreises freuen sich über die Vertragsunterzeichnung, welche die Bus-Linie auf den Weg bringt. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Ab 1. Mai wird das Busverkehrsangebot um eine besondere Linie erweitert: Die "Naturpark Linie" (MR-30) ermöglicht bis zum 3. Oktober die Mitnahme von Fahrrädern von Weimar-Niederwalgern bis nach Bad Endbach mithilfe eines Anhängers, informiert der Landkreis.

Transport der Räder

ist kostenlos

Die Busse mit Fahrradanhänger fahren an Wochenenden, Feiertagen sowie den Brückentagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam zwischen 8 und 19 Uhr im Zwei-Stunden-Takt.

Die "Naturpark Linie" ist in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Weimar, Lohra, Bad Endbach, der Stadt Gladenbach, dem Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf (RNV), der Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) sowie dem Verkehrsunternehmen Becker und Bender Busverkehr entstanden.

Die beteiligten Kommunen und Institutionen unterzeichneten im Landratsamt die entsprechenden Verträge. "Das Salzbödetal ist eine reizvolle Gegend. Ausflüge in den Naturpark Lahn-Dill-Bergland lohnen sich auch mit dem Fahrrad, gerade weil der Naturpark gut ausgebaute Rad- und Mountainbike-Strecken hat. Bisher fehlte jedoch ein attraktives Angebot für Ausflügler, den Bus zu nutzen und gleichzeitig ihre Räder mitzunehmen. Mit der Linie MR-30 schließen wir nun gemeinsam diese Lücke", erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU). Mit der "Naturpark Linie" wird auch eine Verbindung in den Lahn-Dill-Kreis durch den Übergang zur "Blauen Linie" in Bad Endbach geschaffen. Außerdem gibt es eine Anbindung an die Main-Weser-Bahn in Niederwalgern.

Die Mitnahme von Fahrrädern mithilfe des Anhängers ist an den Haltestellen Bad Endbach-Grundweg, Gladenbach-Busbahnhof, Lohra-Neue Mitte 1 und am Bahnhof in Niederwalgern möglich.

Der Transport der Räder ist für die Radelnden kostenlos, die Fahrgäste benötigen aber ein gültiges RMV-Ticket. Die Kosten von rund 24 000 Euro für den Fahrradanhänger übernimmt der Kreis, die Kommunen finanzieren den laufenden Betrieb des Anhängers. Die MSLT sowie die Geschäftsstelle des Naturparks übernahmen das Marketing.