Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Mittelhessen

MITTELHESSEN - Auch an diesem Montagabend sind in mehreren mittelhessischen Landkreisen erneut Kritiker der bestehenden Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Auch Gegenveranstaltungen fanden statt. Das teilte die Polizei mit. An den Veranstaltungen in den Landkreisen Gießen, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill nahmen nach vorläufigen Schätzungen etwa 2100 Personen teil. Insgesamt, so die Polizei, blieb es weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Kreis Gießen

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 370 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen standen in Großen-Linden, Hungen, Lich, Allendorf/Lda., Fernwald, Gießen und Grünberg auf dem Programm. In Fernwald stellte die Polizei bei einer Person, die gegen Auflagen verstoßen hatte, die Identität fest. Eine Gegenveranstaltung gab es in Gießen.

Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis gingen nach vorläufigen Schätzungen knapp 630 Personen auf die Straße, Veranstaltungen gab es hier in Wetzlar und Herborn. In Herborn gab es zudem eine Gegenveranstaltung zur Versammlung von Kritikern der Corona-Maßnahmen.

Kreis Marburg-Biedenkopf

Auch im Kreis Marburg-Biedenkopf versammelten sich am Montag wieder Menschen, nach vorläufigen Schätzungen der Polizei nahmen im Kreis rund 890 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Marburg und in Gladenbach statt. Während in Gladenbach bei vier Personen die Identität aufgrund von Auflagenverstößen festgestellt wurden, kam es in Biedenkopf zu sieben solcher Maßnahmen. Gegenveranstaltungen gab es derweil in Marburg, Biedenkopf und Gladenbach.

Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden Veranstaltungen in Bad Camberg (100 Personen), Weilburg (44 Personen) und Limburg (40 Personen) statt.