Bei der "Osterwanderung auf dem Vulkan" in Amöneburg am 16. April geht es über Stock und Stein. Foto: Georg Kronenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Jetzt den Frühling erleben, sehen, fühlen und schmecken - für April bietet die Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH allerlei Touren an.

Heimische Region unter Anleitung erkunden

Historisch wird es am 9. April, wenn Roland Schmidt seine Gäste über den Ortenberg hinauf zum Spiegelslustturm führt. Das Wandererlebnis "Ein Turm mit Herz" verspricht eine kleine Zeitreise mit Geschichten rund um die legendäre "Spiegelslust".

Bei der "Osterwanderung auf dem Vulkan" in Amöneburg am 16. April mit Birgit Gruß geht es über Stock und Stein. Es wird bunt und unterhaltsam, wenn Geologie auf Ostern trifft.

Besondere Aussichten auf Marburg und sein Landgrafenschloss eröffnet das Wandererlebnis "Das grüne Herz von Marburg" am 17. April. Die Marburger Gästeführerin Gabriele Schreder wirft dabei auch einen Blick zurück in 800 Jahre Stadtgeschichte. Die "Frühlingskur" am 24. April ist etwas für Kräuterfans. Das Angebot der "Grünen Schule" im Neuen Botanischen Garten macht Heil- und Wildkräuter zum Thema.

Kräuterfans können sich auch den 28. April vormerken. Die Kräuterfrauen Ruth Pfennighaus und Svenja Riedel vom "Ganzheitlichen Gesundheitszentrum Wehrda" widmen sich im Alten Botanischen Garten bei der "Kräuterführung" den heilsamen "Unkräutern" und geben Tipps, wie Kräuter in Speiseplan und Hausapotheke integriert werden können.

Eine Teilnahme an den Erlebnis-Touren ist jeweils nur mit Ticket möglich.

Weitere Informationen und Tickets gibt es in den Tourist-Informationen in der Marburger Oberstadt und im Erwin-Piscator-Haus, unter Telefon 0 64 21- 9 91 20 und online auf www.marburg-tourismus.de.

Übersicht und Preise:

W Wandererlebnis "Ein Turm mit Herz" in Marburg, 9. April, 11 Uhr, 8,50 Euro (Kinder vier Euro)

W "Osterwanderung auf dem Vulkan" in Amöneburg, 16. April, 10 Uhr, acht Euro/Kinder kostenfrei

W Wandererlebnis "Das grüne Herz von Marburg", 17. April, 10 Uhr, zehn Euro (Kinder fünf Euro)

W Frühlingskur - Führung im Neuen Botanischen Garten in Marburg, 24. April, 16 Uhr, fünf Euro (Kinder drei Euro) zuzüglich Eintritt

W Kräuterführung im Alten Botanischen Garten in Marburg, 28. April, 16 Uhr, 15 Euro.