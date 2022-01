Der Kreis Marburg-Biedenkopf schnürt das Zukunftspaket zwei

Die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen zur Überforderung geführt, nicht nur im Beruf. Der Kreis Marburg-Biedenkopf unterstützt entsprechende Hilfsangebote. Symbolfoto: Jens Schierenbeck

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Kreistag Marburg-Biedenkopf hat das zweite Zukunftspaket zur Überwindung der Corona-Pandemie verabschiedet. Für die Förderung sozialer und freier Träger beinhaltet es 750 000 Euro.

"Die erheblichen Einschränkungen während der Pandemie haben in Teilen der Bevölkerung immaterielle Schäden durch Belastung, Überforderung und Anspannung hervorgerufen, welche insbesondere von den Trägern der Wohlfahrtspflege aufgefangen wurden", sagt der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU).

Erträge

weggebrochen

Die Mittel können zum Ausgleich für erhöhte Aufwendungen oder weggebrochene Erträge verwendet werden, soweit diese nicht bereits anderweitig aufgefangen werden. Das Zukunftspaket stärke auch die Beratungsangebote zur Entwicklung der Kinder, der Gewaltprävention, der Inklusion und zum Schutz von Frauen, ergänzt Zachow.

Das Zukunftspaket stellt auch für zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche Fördermittel bereit. Antragsberechtigt sind Jugendverbände und -gruppen einschließlich der anerkannten Jugendklubs sowie Träger der freien Jugendhilfe.

"Kinder und Jugendliche waren in der Zeit des Lockdowns vielfachen Einschnitten ausgesetzt und haben durch ihr Verhalten Rücksicht und Solidarität für die älteren Menschen gezeigt", berichtet der Leiter des Fachbereiches Familie, Jugend und Soziales, Uwe Pöppler. Unterricht von zu Hause und die fehlenden Kontakte zu Gleichaltrigen hätten diese Zeit geprägt. In dieser Lebenszeit seien soziale Kontakte für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und zur Herausbildung sozialer Kompetenzen von unschätzbarem Wert. "Die Jugendarbeit und damit auch die Vereine und Verbände, die für junge Menschen einen wichtigen Beitrag in der Prävention und Unterstützung leisten, waren erheblich eingeschränkt und konnten lange Zeit keine Angebote machen", so Pöppler.

Anträge und Informationen zur Förderung können auf der Internetseite http://lkmb.de/ corona-unterstuetzung heruntergeladen werden. Sie müssen bis Freitag, 7. Januar, per E-Mail an Berichtswesen-FJS@marburg-biedenkopf.de des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales eingereicht werden.