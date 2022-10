Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Der „Tag in Mittelhessen” verschafft einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages. (© © Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM)

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Heute finden Sie in unserem Tagesrückblick unter anderem diese Themen: Marburger Schlafforscher plädiert für ein Nickerchen, Herborn diskutiert über die Weihnachtsbeleuchtung und in Wetzlar schießen Friseure wie Pilze aus dem Boden. Außerdem dabei: Demonstranten bei Limburger Mahnwache sind sich uneins.

Themen des Tages

Durchhänger? Marburger plädiert für regelmäßiges Nickerchen

Ein regelmäßiger Mittagsschlaf: Das ist doch nur etwas für Kleinkinder oder Senioren, oder? Weit gefehlt, wer das Erlebnis des Mittagsschlafs zuletzt in der Kita hatte und derzeit „voll im Arbeitsleben steht”, sollte vielleicht einmal etwas Neues wagen und versuchsweise die kleine Ruhe zwischendurch einplanen, die auf Englisch schlicht als „Napping” bezeichnet wird. Jedenfalls gibt es zahlreiche Studien aus der schlafmedizinischen Forschung, die grundsätzlich bestätigen, dass sich ein regelmäßiger Mittagsschlaf durchaus positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken kann. „Ich wäre für die tägliche Mittagsruhe. Man bleibt gesünder und hat meistens eine bessere Leistungsfähigkeit”, sagt dazu Werner Cassel, Psychologe und Schlafforscher aus dem Schlaflabor am Uni-Klinikum in Marburg.

Ob die Häuser in der Herborner Altstadt auch in diesem Jahr zu Weihnachten wie hier 2018 leuchten, ist fraglich. Archivfoto: Martin Krimmel Energiesparen in Herborn: Keine Weihnachtsbeleuchtung?

Die Stadt Herborn will mehr Energie sparen. Um das zu erreichen, hat die Stadtverwaltung einen Plan erarbeitet. Der Ausschuss für Klima-, Umweltschutz, Energie und Verkehr beriet am Dienstag über den Entwurf. Wird der Plan beschlossen, könnte - anders etwa in Dillenburg - in Herborn in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung aus bleiben. Die Worte in der Sitzungsvorlage sind deutlich. Angesichts der drohenden Gasmangellage im Winter sei es „zwingend notwendig”, mehr Energie zu sparen.

Foto des Tages

Der dazugehörige Artikel:

Limburger Mahnwache: Frieden schaffen mit oder ohne Waffen?

Zwischen deutschen Pazifisten und ukrainischen Flüchtlingen bahnen sich Konflikte an. Die Sicht ist unterschiedlich, wie jetzt bei einer Mahnwache in Limburg deutlich wurde.

Weitere Meldungen

In Wetzlar schießen Friseure wie Pilze aus dem Boden

Die schneidende Zunft erlebt einen Umbruch: Alteingesessene Friseure schließen, dafür schießen Cityfriseure, Barbiere und Barbershops wie Pilze aus dem Boden. Mit mehr als 80 Betrieben ist Wetzlar längst überversorgt. Wieso gibt es in der Domstadt so viele Friseure? Besonders deutlich ist die Ballung der Figaros in der Bahnhofstraße: Vom „Stadtfriseur” gegenüber dem Herkules-Center bis zum Studio „Haarscharf” am Buderusplatz werben auf 230 Metern Entfernung sechs Betriebe um die Gunst der Kunden.

Lahn-Dill-Kreis: Lüfter-Thema kocht wieder hoch

Die CDU wirft Vize-Landrat Roland Esch (FWG) vor, er habe die Kreispolitik bei der Frage, ob wegen der Corona-Pandemie in den Schulen im Lahn-Dill-Kreis Lüftungsanlagen eingesetzt werden sollen, falsch über ein bestimmtes Gerät informiert. Die Union hat von Esch eine Richtigstellung gefordert - auch gegenüber der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), sie hat das Gerät entwickelt. Die Koalition verteidigte Esch, sprach von Skandalisierung und lehnte mit ihrer Mehrheit den CDU-Antrag ab.

Seit Ende 2021 halten Doppelstockzüge vom Typ „Intercity 2“ in Wetzlar. Nun ist eine der Garnituren der Fernverkehrslinie 34 auf den Namen „Lahntal“ getauft worden. (© © © Pascal Reeber) Intercity-Taufe in Wetzlar glückt im zweiten Anlauf

Mit Verspätungen haben viele Bahnreisende eine gewisse Erfahrung. Da passte es ins Bild, dass auch die Taufe eines Intercity-Zuges in Wetzlar nicht pünktlich klappte: Am 7. Oktober 2021 hatten sich Taufpaten und Schaulustige am Bahnhof eingefunden, der Täufling, der Zug nämlich, aber nicht. Dessen Anreise war durch eine Bombenentschärfung verhindert worden. Ein Jahr später hat es nun geklappt und das Kind hat endlich einen Namen.

Der dazugehörige Artikel:

Marburg bekommt Eintrag ins Schwarzbuch

Mit der Wasserinstallation hat es Marburg in das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft. Dort werden Beispiele für Steuerverschwendung aufgelistet. Ein Überblick.