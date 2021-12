Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/VRM

MITTELHESSEN - Lange Schlangen bei Impfambulanz in Herborn (mit Video), Mitarbeiter-Protest am Uniklinikum Gießen, Start der neuen Task Force Briefermittlung in Marburg sowie Impfgegner, die die Gründung einer "Parallelgesellschaft" planen: Das sind die Nachrichten des Tages aus Mittelhessen.

Neue Task Force: Bereits 30 Kilo Betäubungsmittel entdeckt

Der illegale Handel per Post floriert, eine Ermittlungsgruppe in Cölbe will dem nun Einhalt gebieten. Eine Änderung des Postgesetzes macht das möglich. Wie läuft die Suche ab? Hier geht es zum Der illegale Handel per Post floriert, eine Ermittlungsgruppe in Cölbe will dem nun Einhalt gebieten. Eine Änderung des Postgesetzes macht das möglich. Wie läuft die Suche ab? Hier geht es zum Artikel

Drogen und Munition, die illegal per Brief versendet wurden, liegen auf dem Tisch. Die Task Force Briefermittlungen der Staatsanwaltschaft Marburg sagt Briefen mit illegalen Inhalten den Kampf an. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann und Ulf Frenkler, kommissarischer Leiter der Task Force Briefermittlung stellten die Arbeit vor. Foto: Nadine Weigel

Nach 20 Jahren: Straßenreinigung wird deutlich teurer

Seit 2002 sind die Gebühren für die Straßenreinigung in Wetzlar unverändert. Das ändert sich nun - und zwar gleich richtig. Ein Überblick. Hier geht es zum Seit 2002 sind die Gebühren für die Straßenreinigung in Wetzlar unverändert. Das ändert sich nun - und zwar gleich richtig. Ein Überblick. Hier geht es zum Artikel

Impfgegner plant Gründung einer "Parallelgesellschaft"

Impfgegner in Mittelhessen machen in sozialen Netzwerken mit neuer Idee gegen Corona-Maßnahmen mobil. Das Ziel: "Gemeinsam erobern wir uns unsere impffreie Welt wieder zurück." Hier geht es zum Impfgegner in Mittelhessen machen in sozialen Netzwerken mit neuer Idee gegen Corona-Maßnahmen mobil. Das Ziel: "Gemeinsam erobern wir uns unsere impffreie Welt wieder zurück." Hier geht es zum Artikel

Strengere Regeln: In Hessen gilt für den Einzelhandel 2G. Einige Ungeimpfte wollen sich damit nicht abfinden und eigene Versorgungsstrukturen aufbauen. Foto: M. Beuster

Uniklinikum Gießen: Mitarbeiter fordern Entlastung

Bei einer Kundgebung auf dem Gelände der Uniklinik haben die Beschäftigten auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Sie wünschen sich mehr Personal und ungestörte Freizeit. Hier geht es zum Bei einer Kundgebung auf dem Gelände der Uniklinik haben die Beschäftigten auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Sie wünschen sich mehr Personal und ungestörte Freizeit. Hier geht es zum Artikel

Lange Schlange bei Eröffnung der Impfambulanz in Herborn

300 Impfungen pro Tag und das sechs Tage die Woche: In der Herborner Au hat am Mittwoch die neue Impfambulanz eröffnet. Die ersten Impfwilligen standen schon Stunden vorher an. Hier geht es zum 300 Impfungen pro Tag und das sechs Tage die Woche: In der Herborner Au hat am Mittwoch die neue Impfambulanz eröffnet. Die ersten Impfwilligen standen schon Stunden vorher an. Hier geht es zum Artikel





Zwei Verletzte: Nächtlicher Brand in Kraftsolms - Nicht nur ein Carport, auch zwei Gartenhütten und zwei Autos standen in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte in Kraftsolms in der Nacht auf Mittwoch viel zu tun. Hier geht es zum Nicht nur ein Carport, auch zwei Gartenhütten und zwei Autos standen in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte in Kraftsolms in der Nacht auf Mittwoch viel zu tun. Hier geht es zum Artikel

Limburger Parteichef will Hessen-Grüne für Wahl fit machen - Sebastian Schaub ist bislang vor allem Kommunalpolitiker in Limburg. Nun führt er Hessens Grüne. Welche Ziele hat er für sich und die Partei? Wir haben mit ihm gesprochen. Hier geht es zum Sebastian Schaub ist bislang vor allem Kommunalpolitiker in Limburg. Nun führt er Hessens Grüne. Welche Ziele hat er für sich und die Partei? Wir haben mit ihm gesprochen. Hier geht es zum Interview

