Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Fördergelder in Millionenhöhe für das UKGM, ein Wechsel an der Spitze der Vitos Klinik in Hadamar, Fahrradboxen als Übernachtungsmöglichkeit für Marburger Obdachlose, die Omikron-Welle an den Schulen im Lahn.Dill-Kreis und Dietrich Bonhoeffers Lied "Von guten Mächten". Das und mehr finden Sie in unseren mittelhessischen Themen des Tages.

Top-Themen des Tages

UKGM erhält weitere 19 Millionen Euro an Fördermitteln

In den kommenden zehn Jahren könnte der Verbund Universitätsklinikum Gießen und Marburg bis zu einer halben Milliarde Euro an Landesmitteln erhalten. Die Fördermittel sollen unter anderem in die Digitalisierung und Modernisierung fließen. So plant der Standort Marburg, die radiologischen Großgeräte der Notaufnahme zu erneuern und den Aufbau eines Patientenportals, mit dessen Hilfe der Austausch von Dokumenten und Befunden schneller bewerkstelligt werden soll.

Oberstes Ziel: Erfülltes und straffreies Leben ohne Suchtmittel

Wechsel an der Spitze der Vitos Klinik in Hadamar. Sandra Manegold ist die neue Direktorin der forensischen Klinik. Sie tritt damit die Nachfolge von Ralf Wolf an, der in den Ruhestand geht. Die seit 2006 approbierte Medizinerin ist sowohl neurologische als auch psychiatrische Fachärztin. Wo kommt sie her, was hat sie im Blick, auf was legt sie besonderen Wert: Wir stellen die 42-jährige vor.

Obdachlose nutzen Fahrradboxen als Schlafplatz

Die Fahrradboxen in der Marburger Oberstadt wurden 2004 am Pilgrimstein platziert, damit Fahrrad-Touristen ihre Drahtesel sicher am Fuße des Schlossbergs abstellen konnten. In den letzten Jahren wurden die Boxen aber immer wieder von Obdachlosen als Schlafplatz genutzt. Der Polizei sind die Hände gebunden. Die Planungen der Stadt für eine Sanierung laufen. So soll es weitergehen.

Bild des Tages

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Das Bild des Tages stammt aus dem Artikel:

Kerkerbachtalbrücke wird noch dieses Jahr gesprengt

Die ehemalige B49-Brücke bei Heckholzhausen soll verschwinden. Die Stahlbetonkonstruktion am Ortsrand ist 135 Meter lang und bis zu 16 Meter hoch. Das Bauwerk wurde im Zuge des Wirtschaftswunders gebaut. Doch seit 1960 nimmt der Verkehr immer mehr zu. 2018 kam mit der neu errichteten Trasse der B49 das Aus für die Brücke. Seitdem verkommt sie zur Ruine, die nun gesprengt werden soll.

Weitere Themen des Tages

Frühjahrsputz bei den Wetzlarer Turmfalken

Mit Eimer und Schaufel in luftiger Höhe: Mitglieder des Wetzlarer Naturschutzbundes haben den Frühjahrsputz an den Nistkästen der Turmfalken in Wetzlar und Niedergirmes erledigt. 14 Kästen am Dom und den beiden christlichen Gotteshäusern mussten in Höhen von bis zu 30 Metern gereinigt werden: Nichts für Menschen mit Höhenangst- wir haben die Saubermänner bei ihrer Arbeit begleitet.

Lahn-Dill-Kreis: Fast jede Schule von Omikron-Welle erfasst

Seit den Weihnachtsferien hat es in nahezu jeder Schule im Kreis bestätigte Corona-Fälle gegeben. Viele Schulkinder und Lehrer im Lahn-Dill-Kreis haben sich in der Omikron-Welle mit Corona infiziert oder sind in Quarantäne. Wie dünn die Personaldecke an den 92 Schulen im Lahn-Dill-Kreis aktuell ist und mit welchen Sorgen Eltern an das Schulamt herantreten, erklärt Schulamtssprecher Dirk Fredl.

Zitat des Tages

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Das Zitat stammt aus dem Artikel:

Bonhoeffer-Lied bei Corona-Demos: "Kann das nicht zulassen"

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg das Lied "Von guten Mächten" verfasst. Den sicheren Tod vor Augen, spendete es ihm Trost und Hoffnung. Neuerdings hört man die Verse auch bei "Spaziergängen" von Corona-Protestanten. Der Liedermacher Siegfried Fietz aus Greifenstein hat die heute bekannte Musik dazu geschrieben. Es bezieht nun klar Stellung gegen die Protestanten.

Die Links zu den Artikeln finden Sie hier:



Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend