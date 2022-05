3 min

Deutsche Sprache, schwere Sprache: Schüler bekommen Hilfe

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet an Schulen in Breidenbach und Steffenberg Unterstützung bei den Hausaufgaben an. Es gibt auch ein Sprachlern-Angebot für Erwachsene.

Von Sascha Valentin