Die Lahn von Müll und Schmutz befreien

Bürgermeister Wieland Stötzel (2. v. l.) ruft zur Teilnahme an der Aktion "Sauberhafte Lahn trifft Lahn Clean Up" auf, gemeinsam mit (v. l.): Joachim Brunnet (Leiter des DBM), Gangolf Seitz (Vorsitzender von Terra Tech), Tatjana Veith (Fachdienst Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel der Stadt) und Noah Boonma (Lahntaucher). Foto: Stefanie Ingwersen i.A.d-. Stadt Marburg

MARBURG - Sauber, sauberer, sauberhaft lautet das Motto bei der Mitmach-Aktion "Sauberhafte Lahn trifft Lahn Clean Up". Am Samstag, 18. September, können Freiwillige von 10 bis 13 Uhr dabei helfen, die Lahn von Schmutz und Müll zu befreien - und das in diesem Jahr für einen guten Zweck.

Um der Verschmutzung der Lahn entgegenzuwirken, organisiert die Stadt Marburg gemeinsam mit ihrem Dienstleistungsbetrieb (DBM), der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und den Lahntauchern seit Jahren den Aktionstag "Sauberhafte Lahn". Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt wird auch dieses Mal Papierzangen, Handschuhe und Abfallsäcke für die Sammelteams bereitstellen und für den Abtransport der gesammelten Abfälle sorgen.

Gewogen werden die Säcke und sperrigen Teile aus der Fahrrinne im Anschluss auf der Waage des Servicehofs Am Krekel, um die Höhe der Spendensumme zu ermitteln. "Wenn wir die Lahn reinigen, achten wir dabei auch immer auf den Artenschutz. Zum Beispiel gibt es einige heimische Muschelarten, die sich an manchen Gegenständen ansiedeln", erklärt Noah Boonma von den Lahntauchern.

Dabei seien manche dieser Muschelarten einfach umzusiedeln, während es bei anderen schwieriger sei. Noch komplizierter werde es, wenn Müllgegenstände mit Fischlaich bedeckt sind, diese müssten zunächst in Ruhe gelassen werden.

Die "Sauberhafte Lahn" wird mit der bundesweiten Aktion "Lahn Clean Up" zusammengeführt. Zudem schließt sich mit Terra Tech in diesem Jahr ein weiterer Kooperationspartner an. Terra Tech fördert Müllsammler-Familien in Mexiko, die ihrerseits Tag für Tag dazu beitragen, große Mengen Abfall zu recyceln und Ressourcen in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Um dieses Projekt zu unterstützen, sucht Terra Tech Sponsoren, die pro 20 Kilogramm gesammelten Lahn-Müll eine festgelegte Summe spenden.

Um im Vorfeld auf die Aktion "Sauberhafte Lahn trifft Lahn Clean Up" aufmerksam zu machen, trafen sich die Akteure hinter der Aktion, darunter, Joachim Brunnet (Leiter des DBM), Noah Boonma von den Lahntauchern, Gangolf Seitz (Vorsitzender von Terra Tech) und Tatjana Veith (Fachdienst Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel der Stadt Marburg) gemeinsam mit Bürgermeister Wieland Stötzel an der Lahn - ihr Aufruf: "Wir freuen uns über alle Freiwilligen, die dabei helfen, die Lahn zu säubern und sie somit als einen Erholungsort für Menschen, Pflanzen und Tiere zu bewahren."

Registrieren können sich alle Interessierten unter https://tinyurl.com/3enb2m5d oder bei Tatjana Veith, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Marburg, unter tatjana.vieth@marburg-stadt.de. Spontane Helfer sind ebenso willkommen.

Die Helfer treffen sich am Samstag ab 10 Uhr am Wehr bei der DLRG. Wer eine Gruppe von circa fünf Personen leiten mag, findet sich bereits um 9.30 Uhr am Wehr ein.

Die Teamleiter erhalten zunächst eine Sicherheits- und Naturschutzeinweisung. Dort wird ihnen vermittelt, an welchen Stellen an der Lahn gesammelt werden darf und wo nicht sowie Infos zum Artenschutz und zu Gefahrengegenständen. Es gelten die Corona-Regeln.