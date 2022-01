Diebstahl im Zug: Polizei ermittelt sieben Tatverdächtige

Fast vier Monate nach dem Diebstahl eines Rucksacks meldet die Polizei einen Fahndungserfolg. Symbolfoto: Edgar Meistrell

MARBURG-BIEDENKOPF - Fast vier Monate nach dem Diebstahl eines Rucksacks mit Laptop und anderen Gegenständen scheint die Tat geklärt zu sein. Die Polizei meldet nun, dass sieben tatverdächtige Jugendliche ermittelt sein.

Vorhandene Videoaufnahmen, gute Personenkenntnisse und eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundes- und der Landespolizei sowie die anschließenden Vernehmungen führten zur Aufklärung eines Diebstahls und zur Täterermittlung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tat war bereits im vergangenen September.

Diebe hatten ein kurzfristiges Verlassen des Platzes durch einen Fahrgast ausgenutzt, den zurückgelassenen Rucksack mitgenommen und in Neustadt den Regionalexpress verlassen. Mit dem Rucksack erbeuteten sie unter anderem ein Laptop und etliche andere persönliche Gegenstände.

Nach einer Videoauswertung galt es, insgesamt sieben Tatverdächtige zu identifizieren. Einen entscheidenden Hinweis lieferte dabei der Schutzmann vor Ort aus Neustadt, der drei Jugendliche identifizierte. Die anschließenden Vernehmungen der Ermittler vom Bundespolizeirevier Gießen führten dann zu den übrigen Verdächtigen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Zwei leben seit Jahren schon in Neustadt, vier in Stadtallendorf und einer in Marburg. Alle Jugendlichen räumten mittlerweile ein, bei der Tat dabei gewesen zu sein.

Das Laptop war noch vorhanden. Der "Besitzer" brachte es zu seiner Vernehmung mit, sodass es sich mittlerweile wieder in den Händen des rechtmäßigen Eigentümers befindet.

Die Jugendlichen sagten aus, dass sie ihre Beute nach dem Verlassen des Zuges durchsuchten, das Laptop und Kopfhörer sowie die Tabakwaren herausnahmen und den kompletten Rest mitsamt dem Rucksack an einer Feuerstelle hinter einer Schule verbrannten.

Auf die Jugendlichen kommt neben dem Strafverfahren auch der Schadensersatzanspruch des Opfers zu.