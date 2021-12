Digitale Dankesfeier würdigt langjähriges ehrenamtliches Engagement

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (v.l.), Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies und Moderator Sebastian Sack würdigen bei einem Livestream aus dem Landratsamt das langjährige Engagement der Geehrten. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - 137 Ehrenamtscards gehen in diesen Tagen per Post an engagierte Bürger im Kreisgebiet. Aus diesem Anlass haben der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) und Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) zu einer Dankeschön-Feier eingeladen. Coronabedingt fand sie digital statt.

"Ehrenamtliches Engagement ist ein ganz wichtiger Pfeiler einer funktionierenden und lebenswerten Gesellschaft. Und es ist alles andere als selbstverständlich. Deshalb wollen wir den Engagierten herzlich Danke sagen", betonten Zachow und Spies.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf zeichnet diesmal 108 engagierte Bürger aus. 29 Ehrenamtscards vergibt die Universitätsstadt Marburg. Viele Personen erhalten die Karte bereits zum zweiten oder dritten Mal. Die Engagierten sind in insgesamt 72 Vereinen und Initiativen tätig und in vielfältigen Bereichen im Einsatz - vom Rettungsdienst und Katastrophenschutz über Bildung und Kultur bis hin zu Sport, Musik und Nachhaltigkeit.

Vereine

schicken Videos

Für das Rahmenprogramm hatten einige der beteiligten Vereine Videos zur Verfügung gestellt, um Einblicke in ihr Engagement zu geben.

Die Ehrenamtscard wird seit 2005 zweimal im Jahr als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung durch Kreis und Stadt vergeben. Sie kommt Personen zugute, die sich seit mindestens fünf Jahren in besonderem Maße ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren. Mit der Karte sind zahlreiche Vergünstigungen verbunden.