Digitaler Girls' & Boys' Day

MARBURG-BIEDENKOPF - Beim bundesweiten "Girls' & Boys' Day" am 22. April haben junge Menschen wieder die Möglichkeit, Einblicke in vielfältige Berufsfelder zu erhalten.

Mit der Aktion sollen Mädchen und junge Frauen Einblicke in Berufe nehmen können, in denen unter 40 Prozent der Beschäftigten weiblich sind oder Frauen in Führungspositionen erleben. Entsprechend soll das Interesse von Jungen und jungen Männern an Berufen geweckt werden, in denen weniger als vier von zehn Beschäftigen männlich sind.

Auch die Kreisverwaltung des Landkreises Marburg-Biedenkopf öffnet ihre Türen für junge Menschen, damit Mitarbeiter der Verwaltung ihren Beruf vorstellen können.

Klischeefreie Berufswahl in einer digitalen Arbeitswelt

Da in diesem Jahr Tagespraktika pandemiebedingt nicht möglich sind, findet der "Girls' & Boys' Day" im Kreishaus von 9.30 bis circa 11 Uhr über die Meeting-Plattform Webex statt. Entsprechend dem bundesweiten Motto "Berufsorientierung 4.0" hat sich der Kreis für die Überschrift "Mein Talent für eine klischeefreie Berufswahl in einer digitalisierten Arbeitswelt" entschieden. Mit dabei sind Auszubildende genauso wie eine Fachdienstleiterin. Einblicke in das zentrale Veranstaltungsmanagement werde es ebenso geben wie in den Bereich Gefahrenabwehr, so Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Individuelle Anmeldungen für junge Menschen ab der fünften Klasse sind unter www.girlsday.de und www.boysday.de möglich.

Dort finden sich auch die Anträge für die Schulbefreiung. Für die Anmeldung von Gruppen ist der Fachdienst Jugendförderung (E-Mail: jugendfoerderung@ marburg-biedenkopf.de, Telefon 0 64 21-4 05 16 82) erreichbar. Anmeldungen sind bis zum 20. April möglich.

Die Zugangsdaten zum Webex-Meeting werden am 21. April per Mail versendet.

Zum Planungszeitpunkt war laut Kreisverwaltung noch nicht bekannt, dass es ein Live-Programm der bundesweiten "Girls' & Boys' Day"-Initiativen geben wird. So kommt es für Mädchen zu einer Überschneidung, da dieses über die Girls' Day-Seite ebenfalls von 9 bis 11 Uhr stattfindet.

Für Jungen gibt es über die Boys' Day-Seite nach dem regionalen Angebot von 12.30 bis 14 Uhr noch ein Live-Programm. Dieses Angebot bedarf keiner Anmeldung.