Digitales Wissen und Können bündeln

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf arbeitet mit den Kommunen auch in Sachen Digitalisierung zusammen. Landrat Jens Womelsdorf und Philipp Stöhr, Leiter des Fachdiensts Digitale Dienste und Opern Government (l.), freuen sich mit den Bürgermeistern der beteiligten Kommunen über die Unterzeichnung der Absichtserklärung.

MARBURG-BIEDENKOPF - Mithilfe der Digitalisierung das Leben für die Bürger sicherer und einfacher machen, Kommunen dabei unterstützen, die Digitalisierung in ihren Verwaltungen umzusetzen - all dies tut der Landkreis Marburg-Biedenkopf schon längst. Nun will er seine Angebote bündeln: im "Kompetenz-Center kommunal-digital". Der Kreis sowie viele Städte und Gemeinden haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die das Vorhaben untermauern soll.

Der Landkreis werde zentraler Dienstleister für die Kreis-Kommunen, erläutert Landrat Jens Womelsdorf (SPD) in einer Pressemitteilung.

Kreis und Kommunen sind bereits in drei Bereichen interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich Digitalisierung aktiv, erläutert Philipp Stöhr, Leiter des Fachdiensts Digitale Dienste und Open Government in der Stabsstelle Dezernatsbüro des Landrats. So arbeitet der Kreis mit den Kommunen in einem Projekt zur Cybersicherheit zusammen. Im Rahmen des zweiten gemeinsamen Projekts betreiben der Landkreis sowie 21 Städte und Gemeinden einen Geodatenserver, über den Bebauungspläne und Flächennutzungspläne für alle Bürger abrufbar sind.

Der dritte Punkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), die ebenfalls bereits läuft.

Die Kosten für die Projekte werden über Fördermittel und finanzielle Beiträge der Kommunen gedeckt. Das Ziel ist nun Verstetigung und Ausweitung der Zusammenarbeit bei diesen Themen und eine Erweiterung über das Thema "Smart City/Smart Region". So soll ein Konzept entwickelt und umgesetzt werden, welches darauf abzielt, das Leben der Bürger mit der Unterstützung von digitalen und technischen Diensten sowie Lösungen zu vereinfachen.

Auch die Kommunen des Hinterlands sind an Bord

Dabei könnten beispielsweise Straßenlaternen, die über Bewegungsmelder angehen oder durch Sensorik überwachte Mülleimersysteme zum Einsatz kommen.

Neben dem Landkreis haben folgende Kreis-Kommunen die Absichtserklärung unterschrieben: Gladenbach, Neustadt, Angelburg, Bad Endbach, Ebsdorfergrund, Dautphetal, Steffenberg, Amöneburg, Biedenkopf, Breidenbach, Lohra, Fronhausen, Cölbe, Kirchhain, Lahntal, Wetter, Wohratal und Weimar.