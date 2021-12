Dirk Bamberger in den Hauptausschuss gewählt

Dirk BambergerFoto: Wahlkreisbüro Dirk Bamberger/Laackman

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - In seiner 90. Plenarsitzung hat der Hessische Landtag den heimischen Landtagsabgeordneten Dirk Bamberger (CDU) einstimmig in den Hauptausschuss, den wichtigsten Ausschuss des Landtags und das sogenannte Notparlament, gewählt.

"Ich bin sehr dankbar, dass mir die Fraktionsführung der CDU-Landtagsfraktion mit ihrem Vorschlag so großes Vertrauen entgegengebracht hat. Ich freue mich auf diese besondere Aufgabe und werde ihr, sowie allen anderen Aufgaben auch, sehr gewissenhaft mit hohem Engagement nachkommen," so Dirk Bamberger in einer ersten Reaktion.

Außerdem wird Bamberger zusätzlich in die Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR) gewählt. Dort rückt er für den in den Deutschen Bundestag gewechselten Armin Schwarz nach. Bamberger, der sich vor allem in seiner Funktion als Sparkassen- und Bankenpolitischer Sprecher schnell einen hohen wirtschaftspolitischen Ruf erworben hat, übernimmt somit die Medienpolitik als neuen fachpolitischen Schwerpunkt.

"Auf diese Aufgabe freue ich mich besonders. Die Bedeutung der neuen Medien wächst exponentiell und damit auch deren Einfluss auf unsere Gesellschaft. Die Politik ist deswegen gefordert, die Medienkompetenz der Menschen in unserem Land stärker zu fördern als noch vor wenigen Jahren. Die Medien-Konsumenten müssen darin sensibilisiert sein, zuverlässige Quellen von weniger zuverlässigen Quellen zu unterscheiden, um sich auch weiterhin eine eigene sachlich-fundierte Meinung zu bilden", beschreibt Dirk Bamberger diese neue Aufgabe.