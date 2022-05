Doppeltes Dienstjubiläum beim St. Elisabeth-Verein

Sonja Ott und Jens Rohe (2. v. l.) erhalten zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum im St. Elisabeth-Verein von den Vorständen Ulrich Kling-Böhm (l.) und Matthias Bohn (r.) Ehrenurkunden und das Goldene Kronenkreuz der Diakonie. Foto: Jürgen Jacob

MARBURG-BIEDENKOPF - Gleich zwei 25-jährige Dienstjubiläen sind beim St. Elisabeth-Verein feierlich begangen worden. Sowohl Sonja Ott als auch Jens Rohe, die beide als pädagogische Mitarbeitende in Außenwohngruppen (AWG) begonnen haben, arbeiten heute als Geschäftsbereichsleitungen in dem sozial-diakonischen Verein. Als besonderes Zeichen der Anerkennung gab es neben Urkunden und Blumen das goldene Kronenkreuz der Diakonie, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Am 1. Mai 1997 begann Sonja Ott ihre Karriere in der AWG Hermershausen. Ihr Weg führte über die Bereichsleitung im Regionalzentrum Biedenkopf und dann vor gut einem Jahr zur Geschäftsbereichsleitung für die Region Biedenkopf/Dillenburg/Main-Kinzig-Kreis.

Die Karriere von Jens Rohe begann in den 1990er-Jahren als Zivildienstleistender in der Julie-Spannagel-Schule des St. Elisabeth-Vereins. Nach einer kaufmännischen Ausbildung folgte eine pädagogische Laufbahn. Seit 2011 ist er Geschäftsbereichsleiter der Pflegefamilien. Zudem ist er seit langer Zeit für das Freizeitgelände Kirchvers verantwortlich und führt seit knapp zwei Jahren die IT-Abteilung im St. Elisabeth-Verein.

In der kleinen Feierstunde lobten die Vorstände Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn sowie Burkhard Schops, Vorsitzender der Mitarbeitendenvertretung, das Engagement und den Ideenreichtum der langjährigen Mitarbeiter.