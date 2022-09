Drei Krankenwagen für die Ukraine

Florian Kumpe vom Katastrophenschutz des Kreisverbandes (l.) übergibt das dritte Fahrzeug an Boris Saizew, der die Überfahrt in die Ukraine organisiert. Foto: DRK-Kreisverband Marburg-Gießen

MARBURG/GIESSEN - Marburg/Gießen (red). Für die schnelle Versorgung von Verletzten im Kriegsgebiet hat der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen drei ausgemusterte Krankentransportwagen (KTW) für die Ukraine gespendet.

Die DRK-Bereitschaften Marburg-Mitte, Wetter und die Ambulanz der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt, die der Kreisverband im Auftrag des Landes betreibt, sind kürzlich mit moderneren Fahrzeugen ausgestattet worden. Der Vorstand des Kreisverbandes hat sich schnell entschieden, die ausgedienten älteren KTW, die technisch in einem einwandfreien Zustand sind, nicht zu verkaufen, sondern sie für die Menschen in der Krisenregion zur Verfügung zu stellen.

Zwei der Autos sind bereits in der Ukraine, einer in Bila Zerkwa, etwa 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew gelegen, und einer im ostukrainischen Charkiw, aus der sich die russischen Truppen kürzlich zurückgezogen haben, sagte Boris Saizew bei der Übergabe des dritten Fahrzeugs.

Der Staufenberger hat sich mit seiner privaten Organisation mit seiner Familie und Freunden zum Ziel gesetzt, in Eigeninitiative Hilfsgüter in die Region zu bringen. Das dritte Fahrzeug des DRK werde demnächst nach Wolodarka, etwa 120 Kilometer von Kiew entfernt, gebracht. Dort gebe es ein Krankenhaus, das mit ihm unterstützt werde. Wie immer bei den Fahrten werde nicht nur die Ausstattung mitfahren, sondern der Wagen werde bis unters Dach mit weiteren Hilfsgütern gepackt.