E-Bike-Laden neu gedacht: Marburger Schüler finden Lösung

Die Teams, die am "Deutschen Gründerpreis für Schüler" teilnehmen, verwandeln in dem internetbasierten Wettbewerb ihre Ideen in fiktive Unternehmenskonzepte inklusive Marketingstrategie. Ausgezeichnet wird nicht die kreativste Idee, sondern der tragfähigste Businessplan. Ausgerufen von Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche geht der Schülerpreis seit 1997 an herausragende Nachwuchs-Unternehmer in Deutschland. Ziel ist es, das Gründungsklima im Land zu fördern und potenziellen Unternehmern Mut zur Selbstständigkeit zu machen.

"Startup Teens" ist eine 2015 gegründete Non-Profit-Organisation, die jungen Menschen dabei hilft, ihre Ideen zu verwirklichen. "Viele Jugendliche würden gerne gründen, wissen aber noch nicht, wie", erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Hauke Schwiezer. Um hier nachzuhelfen, veranstaltet "Startup Teens" unter anderem jährlich einen deutschlandweiten Businessplan-Wettbewerb. In sieben Kategorien können 14- bis 19-jährige Schüler teilnehmen, die ihre Idee in einem Businessplan umsetzen. Für die Gewinner jeder Kategorie gibt es 10 000 Euro Preisgeld.