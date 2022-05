Ein Dutzend Streifenwagen: Maifeier in Goßfelden artet aus

Eine Feier am ersten Mai-Wochenende im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat zu einem Polizei-Großeinsatz geführt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GOSSFELDEN - Eigentlich verliefen die Feierlichkeiten rund um den 1. Mai aus Sicht der Polizei Marburg ohne "außergewöhnliche, ganz besondere polizeiliche Vorkommnisse". Eigentlich. Denn laut Polizei habe die Maifeier an der Brücke in der Lindenstraße in Goßfelden im Landkreis Marburg-Biedenkopf negativ herausgeragt. Die Ereignisse brachten letztlich, so die Polizei weiter, den Einsatz von rund einem Dutzend Streifenwagen aus dem gesamten Landkreis sowie sogar aus Gießen mit sich.

Die Polizei legte bislang gegen vier Männer und zwei Frauen insgesamt sechs Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand, Beleidigung und Gefangenenbefreiung vor und musste bei dem Einsatz sogar Pfefferspray und den Schlagstock einsetzen.

Was war passiert? Der Einsatz begann laut Polizei in der Nacht zum 1. Mai gegen 0.45 Uhr mit der Mitteilung über eine Körperverletzung: Nach bisher vorliegenden Informationen erlitt ein Mann durch den Schlag mit einem Teleskopschlagstock in die Kniekehle sowie durch Fausthiebe und Tritte Verletzungen. Die sich während des Einsatzes steigende und insgesamt aufgeheizte Stimmung gegen die Beamten während der Maßnahmen habe sich, so die Polizei, erst beruhigt, als weitere Streifenwagen zur Unterstützung eintrafen.

Lesen Sie auch: Die Maske bleibt in Erda beim Einkaufen weiter präsent

Die Ermittlungen zu den insgesamt beteiligten Personen, dem Geschehensablauf und einzelnen Handlungen dauern an. Über Verletzungen durch den Einsatz des Schlagstocks und des Reizgases durch die Polizei gibt es noch keine Erkenntnisse. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Tritt an der Hand leicht verletzt.