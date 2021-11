Ein Herz für den Pflegeberuf

Claus BollongFoto: Christian Plaum

MARBURG-WEHRDA - Das Diakonie-Krankenhaus Wehrda, das zum Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) gehört, hat einen neuen Pflegedirektor: Claus Bollong, 39, ist seit dem 1. November für 240 Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege und Funktionsdienst zuständig. Er ist zudem Mitglied der Krankenhausbetriebsleitung.

Ein großes Herz für den Pflegeberuf, Spaß an Organisation und Motivation, ein starker Fokus auf Teamarbeit und ein guter Blick auf die Potenziale der Mitarbeiter - diese Attribute würden den neuen Pflegedirektor des Diakonie-Krankenhauses Wehrda beschreiben, heißt es in der Pressemitteilung des Krankenhauses. Bollong hat 2002 seine Krankenpflegeausbildung absolviert. Anschließend wechselte er auf die Lahnberge und war am Universitätsklinikum Gießen und Marburg unter anderem auf der herzchirurgischen Intensivstation tätig. 13 Jahre lang arbeitete er im Funktionsdienst der Anästhesie und schloss seine Fachweiterbildungen für Anästhesie und Intensivpflege sowie zur Pflegedienstleitung ab. Zuletzt war er als stellvertretende Leitung der Anästhesiepflege tätig.