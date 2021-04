Ein Schwerverletzter nach Kollision auf B 62 bei Lahntal

Der grüne Corsa liegt nach dem Unfall auf dem Dach auf einem Feld neben der B 62. Foto: Dennis Weber

LAHNTAL - Auf der B 62 zwischen den Lahntaler Ortsteilen Sterzhausen und Caldern hat sich am Dienstag gegen 13.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge war dem Unfall ein missglücktes Überholmanöver vorausgegangen.

Der Fahrer eines grünen Opel Corsa mit Friedberger Kennzeichen war laut Polizei in Fahrtrichtung Caldern unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. In entgegengesetzter Fahrtrichtung setzte zeitgleich der Fahrer eines silbernen VW Up zum Überholen eines weißen VW Up an. Dabei kam es zur Kollision.

Der Corsa wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des silbernen VW wurde leicht verletzt. Der weiße VW wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht getroffen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Die B 62 bleibt voraussichtlich bis zum späten Nachmittag voll gesperrt.