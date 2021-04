Eine äußerst merkwürdige Begegnung mit einem Autofahrer hatte am Donnerstag ein Joggerin an der B 3 bei Cölbe. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Jetzt teilen:

CÖLBE - Cölbe (red). Bereits am Donnerstag, 8. April, gegen 19 Uhr, hat sich an der B 3 zwischen den Kreiseln am Chausseehaus und vor Bernsdorf eine Sportlerin durch das Verhalten eines Autofahrers bedroht und verfolgt gefühlt.

Die Frau bewegte sich von Bürgeln aus Richtung Bernsdorf, als ihr ein matt-schwarzer SUV-ähnlicher älterer Wagen mit verdunkelten Scheiben auffiel, weil dieser verkehrstechnisch grundlos sehr langsam an ihr vorbeifuhr. Das Auto hielt kurz darauf an, der Fahrer stieg aus und folgte der Sportlerin dabei mit tief ins Gesicht gezogener Mütze.

Das kam der Frau nicht geheuer vor, zumal der Mann sich ihrer veränderten Geschwindigkeit anpasste. Als sie daraufhin ihr Handy nahm und telefonierte, machte der Mann kehrt, stieg in sein Auto und fuhr Richtung Bürgeln/Betziesdorf davon. Zur Klärung des Vorfalls will die Kripo Marburg den Mann befragen. Nach Angaben der Frau passierten zu dieser Zeit mehrere Fahrzeuge den abgestellten Wagen und die beiden Personen. Die Fahrer könnten wichtige Zeugen sein.

Olivfarbene Bekleidung

und rote Strickmütze

Wer hat den Vorfall noch beobachtet? Wer kann weitere Detailangaben zu dem Auto und dem Fahrer machen. Der gesuchte Fahrer war etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hatte eine sportliche, schlanke Figur. Er trug olivfarbene Bekleidung mit auffälligem buntem Riemen oder Leinen unterhalb der Oberbekleidung und eine rote Strickmütze.

Wer kann Tipps geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 6 0 entgegen.