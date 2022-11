Einkaufen in Marburg-Biedenkopf: Lebensmittel-Preise steigen

Die Inflation liegt im Oktober bei 10,4 Prozent, sie ist gegenüber dem September nochmals um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Der Einkauf ist im Vergleich zur Jahresmitte nochmals teurer geworden. (© Jens Büttner/dpa)

MARBURG-BIEDENKOPF - Wer beim Supermarkt an der Kasse steht, hat seit Monaten den Eindruck: Früher landete fürs gleiche Geld mehr im Einkaufswagen. Die offizielle Angabe zur Teuerungsrate in Deutschland bestätigt dieses Gefühl. Bei 10,4 Prozent lag die Inflation im Oktober – das waren noch einmal 0,4 Prozentpunkte mehr als im September.

Doch wie sieht es aus, wenn man sich einzelne Waren anschaut? Lässt sich auch hier ein Preisanstieg beobachten? Als in Deutschland der Euro eingeführt wurde, hat unsere Redaktion in heimischen Supermärkten eine bunte Mischung an Waren eingekauft und sich den Preis notiert. In den darauf folgenden Jahren haben wir immer wieder geschaut: Was hat sich beim Preis getan? Zu Beginn des Jahres haben wir diesen Warenkorb nach langer Pause wiederbelebt und nochmals ermittelt: Wo steht der Preis 20 Jahre später?

Markenbutter liegt nun deutlich über 3 Euro

Als die Inflation durch den Ukraine-Krieg massiv nach oben kletterte, haben wir uns zur Jahresmitte erneut in den Regalen umgeschaut . Und in dieser Woche wieder. Das Ergebnis ist eindeutig: Quer über das Sortiment sind die Preise bis zur Jahresmitte angestiegen. Und seit der Jahresmitte noch einmal.

Besonders eklatant fällt die Entwicklung bei Butter aus. 250 Gramm Markenbutter von Landliebe konnten Sie vor 20 Jahren für 1,27 erstehen. Zu Jahresbeginn zahlten Sie 2,89 Euro. Bis zum Juni ging es nochmals um 20 Cent nach oben. Und heute? Erneut sind 20 Cent hinzugekommen; das Päckchen liegt aktuell für 3,29 Euro in den Regalen. Wer nichts gegen ein No-Name-Produkt hat, kann beispielsweise zur Rewe-Eigenmarke „ja!“ greifen. Die gibt es schon für 2,29 Euro. Aber auch hier zeigt der Vergleich, dass der Preis momentan nur eine Richtung kennt. Im Juni war das Päckchen noch für 2,19 Euro zu haben. Zu Jahresanfang lag der Preis sogar noch unter der 2-Euro-Marke bei 1,65 Euro. Ein Hinweis für preisbewusste Einkäufer: Wer auf Angebote achtet, kann auch Markenbutter in aller Regel für weit unter 3 Euro bekommen.

Noch ein weiteres Beispiel aus dem Milchbereich. Speisequark von Schwälbchen mit 20 Prozent Fettgehalt war am Beginn dieses Jahres für 95 Cent zu haben. Im Juni wollte man an der Kasse 99 Cent; inzwischen stehen 1,15 Euro auf dem Kassenzettel. Das ist ein Anstieg von 21 Prozent innerhalb von elf Monaten.

Wer Kaffeesahne in kleinen Döschen genießt, sieht sich gar mit einem Preisanstieg von 34 Prozent konfrontiert. 20 Döschen der Rewe-Eigenmarke „ja!“ kosten aktuell 79 Cent. Am Anfang des Jahres waren es 59 Cent und im Juni 75 Cent. Seitdem hat der Handel nochmals 4 Cent draufgelegt. Centbeträge zwar – aber Centbeträge, die sich summieren. Das gilt ähnlich für einen eher selten gebrauchten Artikel wie Sahnesteif von Ruf: Von 39 Cent (Jahresbeginn) über 45 Cent (Juni) auf nun 49 Cent ist der Preis gewachsen. Das sind seit der Jahresmitte nur 4 Cent, rein rechnerisch aber 9 Prozent.

Zuckerpreis macht erstaunlichen Sprung

Einen erstaunlichen Sprung hat der Zuckerpreis gemacht. Im Juni haben wir noch vermeldet: Der Preis liegt stabil bei 79 Cent, zumindest für die Eigenmarke von Rewe. In den vergangenen Monaten sind 50 Cent hinzugekommen. Das entspricht einem Plus von 63 Prozent – bei einem Artikel, der in den meisten Haushalten wohl regelmäßig im Einkaufswagen landet.

Teurer wird auch das Spülen, zumindest, dann, wenn man zu „Pril“ greift. 1,29 Euro kostete die 450-Milliliter-Flasche am Anfang dieses Jahres. Bis zum Juni kamen 16 Cent hinzu. Seit dem Juni nochmals 30 Cent, sodass aktuell 1,79 Euro auf dem Bon auftauchen. Innerhalb von fünf Monaten ist das ein Zuwachs von 21 Prozent.

Andere Hersteller gehen andere Wege. Die Goldbären von Haribo liegen für 99 Cent in den Regalen. Ein stabiler Preis, möchte man meinen, war im Januar und im Juni doch der gleiche Preis zu zahlen. Doch weit gefehlt. Damals gab es noch 200 Gramm, jetzt sind es nur noch 175 Gramm. Bei gleichem Preis an der Kasse macht das für Handel und Hersteller ein Plus von 12,5 Prozent. Ein kleiner Hinweis für alle Süßigkeitenfreunde: Obacht heißt es auch bei Haribo Colorado und Haribo Wackelgeistern: Da sind nämlich nur 160 Gramm in der Tüte.

Alles in allem zeigt sich: Stabile Preise waren gestern, aktuell ist für viele Lebensmittel und Haushaltswaren deutlich mehr zu zahlen als noch vor wenigen Monaten.