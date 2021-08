Eisengießerei Fritz Winter setzt auf Nachhaltigkeit

Die Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG ist nach eigenen Angaben als eine der weltweit größten Gießereien Lieferant und Partner der internationalen Automobil-, Nutzfahrzeug- und Hydraulikindustrie. Seit mehr als 70 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen Komponenten und Bauteile für Kunden in aller Welt. Aktuell arbeiten nach Unternehmensangaben rund 3300 Mitarbeiter im Werk in Stadtallendorf. Ein weiterer Standort befindet sich in Kentucky in den USA.